Felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra

Országszerte felhőszakadás, több megyében heves zivatarok miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: az éjszaka folyamán a Duna-Tisza közén a legvalószínűbb zivatar kialakulása. Több helyen lehet zivatarra számítani, kisebb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon, legnagyobb valószínűséggel pedig az ország középső és keleti részén. A felhőszakadás mellett néhol heves zivatar is előfordulhat, erre leginkább a középső országrészben és délkeleten van esély. Az intenzívebb zivatarokat viharos széllökés és borsó nagyságú jég kísérheti. A heves zivatart 70-80 kilométer/óra feletti széllökés és nagyobb szemű jég is kísérheti.

Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyére szombatra is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a felhőszakadás veszélye miatt. Emellett a heves zivatarok veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, valamint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére.

Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 23-30 Celsius-fok között valószínű, a keleti, délkeleti tájakon lesz melegebb.