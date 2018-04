Mi vagyunk a többség! – indul a választás utáni első tüntetés

Kollégánk szerzett egy példányt, és elsorolta, mi van a lapban, amit a kedden bezárt Magyar Nemzet szerkesztősége adott ki a szombati tüntetés előtt. Az újságot a kollektíva magánkiadványaként, közösségi finanszírozással nyomtatták.

György Zsombor főszerkesztő-helyettes címlapi publicisztikájában arról írt, hogy „elég a maffiából, a fullasztó légkörből, a fenyegetésből”.

Ezt a lapszámot az élet írta. Illetve konkrétan a munkatársaink, akikkel együtt vagyunk, várunk

– áll a cikkben. A második oldalon képriport található a szerkesztőség utolsó munkanapjáról, a harmadik oldalon pedig interjú Török Gáborral, „Orbán Viktor most már tényleg mindent megtehet” címmel. Az elemző szerint a kormányfő akár az utódlását is előkészítheti ebben a ciklusban, és nekimehet a bíróságok függetlenségének. Eltörölheti a közvetlen főpolgármester-választást, és aggódhat a független, ellenzéki sajtó is – véli Török.

A véleményrovatban Torkos Matild, Pethő Tibor, Szerető Szabolcs és Puzsér Róbert írásai olvashatók. A Kultúra rovatból kiderül, hogy bíróság dönthet az Esterházy hercegi család gyűjteményének sorsáról, a Külföld rovatban pedig koszovói riport és a Facebook jövőjéről szóló írás található.

Nagyriport is szerepel a lapban Zsákai Piroskáról, és megtudhatjuk, hogy bár Kósa Lajos szerint a Magyar Nemzet a megszűnéssel a felelősségre vonás elől menekül, a lap ügyvédje elmondta, hogy vezető fideszes politikus nem indított személyiségi jogi pert ellenük, Balog Zoltán pedig helyreigazítási pert veszített.

Foglalkoznak még azzal, hogy Szegeden az NB III-ra esélyes püspökségi focicsapatnak stadion épül, és Tinnyéről, mint az agglomeráció tipikus településéről is közölnek riportot. Sportrovat és Kollár Árpád verse is helyt kapott a 16 oldalas újságban.