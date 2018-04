Gyűjtést indított Juhász Péter

Juhász Péter kedden délelőtt élő videóban jelentkezett be Facebookon, melyben üzent Orbánnak, Sorosnak és a teljes magyar spektrumnak. Juhász azt írja, rengetegen kérték, hogy tegyenek ki bankszámlaszámot, miután kiderült, az Együtt öt elnökségi tagjának 194 millió forintot kell összegyűjtenie, mert vissza kell fizetniük a kampánytámogatást.

Juhász a posztban közzétette az öt elnökségi tag magánszámlaszámát, mivel mindegyikőjük személyes vagyonával felel.

Azért van öt, mert ez az üzenet nem csak neked szól, aki 1-2-10 ezer forinttal akarsz nekünk segíteni szolidaritásból, hanem azoknak a Soros Györgyöknek is, akik azt is szeretnék, hogy folytassuk. Ugyanis ha összejön a 194 millióra még többlet is, akkor folytatni is tudjuk