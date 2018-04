Süddeutsche Zeitung: A magyarok ma Európa jövőjéről döntenek

Kommentár jelent meg a magyar országgyűlési választás tétjéről a német Süddeutsche Zeitungban. Peter Münch cikkében kifejti: a mai választás nem arról szól, hogy Orbán Viktor megkezdheti-e negyedik ciklusát.

A miniszterelnök következetesen aláássa az európai eszmét és egyre több szövetségest talál az Európai Unióban. Itt az ellenállás legfőbb ideje

— fogalmaz. Magyarázata szerint bár Magyarország lakossága az európai össznépesség mindössze két százaléka, az ország sokkal nagyobb hatással van a közös vitákra, mint a népesebb Csehország vagy Svédország, ennek pedig egyetlen oka van: Orbán Viktor. A budapesti kormányfő bebizonyította, hogy az EU-ban a farok csóválja a kutyát, Orbán nem csak lezárta a határokat, hanem át is lépte azokat Münch szerint. Hozzáteszi: a magyarok döntése az unió másik 98 százalékát is érdekelheti, hiszen Orbán korábban úgy fogalmazott: európai küldetést folytat, ez a küldetés pedig a keresztény Európa védelmezése a muszlim megszállókkal szemben. Ennek a védelmezésnek azonban ára van: Európa közepén kerítést építettek, a nemzeti nacionalizmus dicséretét hirdetik és az európai eszmét ugyanúgy erodálják, ahogyan a magyar demokráciát is.

Mindez nem nem titokban, hanem nyíltan és büszkén történt és természetesen az EU-ban senki előtt nem maradt rejtve

-írja Münch, aki emlékeztet: Magyarország ellen számos jogsértési eljárás van folyamatban, mert nem hajlandó szolidaritást biztosítani a menekültek megosztásában, valamint azért, mert a kormány számos rendkívül kétséges jogalkotási manővert hajtott végre. Felidézi, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke “Helló Diktátor” köszönéssel szúrt oda Orbánnak. Ez csak afféle tréfa volt, a szerző viszont úgy látja, Orbán nagyon is komolyan veszi az ország illiberális demokráciává történő átalakítását. Az uniós kritikákra Orbán – a közösség jelentős anyagi támogatásainak dacára – az „Állítsuk meg Brüsszelt!”-kampánnyal válaszolt, az EU pedig nem tud mit kezdeni ezzel a pimaszsággal.

Münch úgy látja, hogy Európa fegyvertelen Orbánnal szemben, ez pedig megbosszulja önmagát. Orbánt Zampanóhoz (Fellini durva, erőszakos, tehetségtelen erőművésze, aki azonban remek manipulátor — a szerk.) hasonlítja, akit az unió meggyötörten szemlél. Mint írja: mivel a magyar miniszterelnök az európai, jobboldali populisták példaképévé vált, egyre több szövetségest talál az EU-ban. A lengyel Jarosław Kaczyński például arról biztosította Orbánt, hogy tanulni fognak a példájából, az osztrák Heinz-Christian Strache pedig az FPÖ-vel jár be hasonló utat. Mint fogalmaz: hamarosan Olaszország is Orbán farvizén evezhet. Münch meglátása szerint