Törvényt sértett a rendőrség: mégsem járja egy parkolásért a dupla büntetés

Novemberben írtunk róla, hogy egy autóst két szerv, a közterület-felügyelet és a rendőrség is megbüntetett ugyanazért a tilosban parkolásért:

Nem vicc, kétszer is megbüntethetik egyetlen rossz parkolás miatt Elvileg az egyik büntetést vissza kellene vonni. Gyakorlatilag azonban se a rendőrség, se az önkormányzat nem hajlik rá.

Az illetékes jegyző már akkor is azt írta megkeresésünkre, hogy nem volt szabályos a dupla büntetés. Viszont azt is hozzátette, ők nem tudják visszavonni a bírságot. És a rendőrség is hasonlóan állt a kérdéshez.

Olvasónk azonban nem hagyta ennyiben a dolgot, végül decemberben a Budakörnyéki Járási Ügyészség közérdekvédelmi csoportjához fordult jogorvoslatért. A februárban érkezett válasz alapján az ügyész szerint sem volt jogos a dupla büntetés.

Indoklásul az Alkotmánybíróság egy teljesen más témájú (állatkínzási) ügyben hozott határozatát hozta fel, illetve az Alaptörvényre, azon belül is a jogbiztonság elvéből eredő alkotmányos követelményre hivatkozott az ügyész. Röviden összefoglalva a lényeget:

Ha ugyanaz a tényállás (jelen esetben a gépjárművezető tilosban parkolt), akkor a távollétében kiszabott helyszíni bírság mellett az adott személyre nem lehet pluszban még szabálysértési pénzbírságot is kivetni.

Emlékeztetőül: a közterület-felügyelet rögtön az esemény után, még júliusban 10 ezer forintos bírságot szabott ki. Utána következett a rendőrség, szeptemberben egy 20 ezer forintos bírsággal. Olvasónk mindkettőt befizette, de sérelmezte a dupla büntetést.

Az ügyészség pedig februárban megállapította, hogy a szabálysértési hatóság (rendőrség) szeptemberi határozata törvénysértő volt, akárcsak a kiszabott 20 ezer forintos bírság.

A törvénysértés megszüntetésére az ügyész felhívta a Váci Rendőrkapitányságot mint szabálysértési hatóságot, hogy

nyolc napon belül helyezzék hatályon kívül a szeptemberi bírsághatározatot, és ezt

a szabálysértési nyilvántartón is vezessék át.

Valamint a 20 ezer forintos bírságot fizessék vissza,

a jegybanki alapkamattal növelten.

Az ügyészi határozat február 13-án kelt. Olvasónk számlájára még nem érkezett meg az összeg, sem postaládájába a rendőrségi bírsághatározat törléséről az értesítés.