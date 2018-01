Kiherélték a balatoni északi parti vasút felújítását

Nem lesz lift, alig lesz magasperon, az alépítmény se nagyon újul meg a Fehérvár-Tapolca vonal felújításakor. Kiírták a tendert.

Most vasútvonalat újíthat fel Mészáros Lőrinc

Miközben a déli balatoni vasút felújítása már szinte teljesen elkészült, az északi partira még várni kell. A tervezett villamosítás elég lassan halad, az első sikertelen közbeszerzési kiírás után átdolgozva ismét kiírták a tendert – írja az Iho.hu.

Eszerint 64,5 kilométer hosszan villamosítanák a vonalat, amihez Szabadbattyánban is bővíteni kell majd a meglévő elektromos alállomást (így viszont Aszófőn nem épül ilyen). A közbeszerzés tartalma eleve csökkent. Korábban 11,5 kilométer nyílt vonal átépítését tervezték, mostanra ez 5,4 kilométerre csökkent.

Eredetileg 9 állomáson cserélték volna a váltókat – részben fűthetőre –, a 42 cserélendő kitérőből 11 maradt csak.

Magasperon se lesz mindenhol, végül csak Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomásokon épül 55 centis peron. 29 közúti és 23 gyalogos átjárót is korszerűsítettek volna, ezt drasztikusan visszavágták: mindössze egy közúti és 5 gyalogos átkelőt hoznak rendbe. Hét állomáson épülhet esőbeálló is.

Füreden és Almádiban sem lesz lift, Füreden központi forgalomirányítás sem.

Február 19-ig lehet jelentkezni a közbeszerzésre, a beadott ár a korábbi 50 helyett már 70 százalékban fog számítani. A munkálatok befejezési határideje a szerződéskötéstől számított 30 hónap, így 2020 végére akár elektromos motorvonatokon is lezötyöghetünk Füredre.

Drótot a vizes vb-re!

Az előzményeket is szépen kifejti az Iho.hu. Tömören a lényeg annyi, hogy a tavalyi vizes vb-re tervezték a vonalat felújítani Balatonfüredig, ahol a nyílt vízi úszószámokat tartották. Azonban hamar kiderült, hogy ennyire rövid idő alatt közbeszerzésestül képtelenség azt végrehajtani (2015-ben merült fel a gondolat eleve), maximum a villamosítás lenne lehetséges, de a lerohadt vonal felújítása nem.

Csúsztak a hivatalok is a tenderekkel, az elsőre négy ajánlat érkezett, de eredménytelennek minősítették a rendelkezésre álló anyagi fedezet elégtelensége miatt. Mindenesetre értelmesebb lenne a teljes vonal villamosítása, mivel ha csak Füredig történne meg, akkor ott vagy mozdonyt kéne cserélni, vagy csomó vonat eleve dízelként menne Tapolcáig. Arról nem is beszélve, hogy az alépítmény is érett a felújításra.

