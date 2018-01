14 millió forintot tuti bukott sajtópereken a kormánymédia

Még szeptemberben írtunk arról, hogy egész jó pénzeket keres a Jobbik és jó pár jobbikos politikus azzal, hogy perelgeti az állami, kormányközeli propagandamédiát, amiért az hazudik róluk. Emiatt a Magyar Idők, a Ripost, a Pesti Srácok, a 888, a Lokál, az Origo sorra kénytelen helyreigazítani és fizetni személyiségi jogi perekben.

Jellemző szám, hogy legutóbb a Jobbik.hu Megnyert sajtóperek menüpontja alatt 47, most 58 poszt található.

Konkrét összeget akkor még nem írt nekünk a párt, csak annyit, hogy többmilliós bevételük van a kormánymédia hazugságai után. Ezek a bevételek a párt költségvetésének 1 százalékát sem érik el – írták hozzátéve, hogy látva az igyekezetet, ez idővel komolyabb összeggé változhat.

Ezek az újságok, portálok, televíziók, rádiók az állam lélegeztetőgépén működnek: vagy azért, mert költségvetési forrásokból tartják fenn őket (közmédia), vagy azért, mert szép magas összegekért hirdetnek bennük olyan állami szervek vagy cégek, amiknek erre semmi szükségük nem lenne (például a monopolhelyzetük miatt). Arról nem is beszélve, hogy például a Magyar Idők olvasottsága rejtve van, nincs auditálva, ami pedig alapja lenne, hogy piaci hirdetők ott megjelenjenek. És itt jön az ellentmondásos rész:

ezek a médiumok úgy írnak meg, jelentenek ki nyilvánvalóan védhetetlen állításokat, hogy sejthetik, abból bukott per lesz.

Ezért megpróbáltuk felmérni, csak a pártok és politikusok szintjén mennyi perük van, aminek anyagi vonzata is akad. Megkérdeztük a jelentősebb ellenzéki pártokat, mennyi pénz folyt be nekik eddig a kormánymédia elleni sajtóperekből, és változatos válaszokat kaptunk.

Megkérdeztük még egyszer a Jobbikot, mondjanak konkrét összeget, személyiségi jogi perekkel együtt. A következőket írták:

Az MSZP sajtóosztályától megtudtuk, hogy a párt nem hajt a pénzre, sajtóhelyreigazítási pereik vannak csupán.

A Demokratikus Koalíció a Jobbikhoz hasonlóan válaszolt:

Tömör volt az Együtt, náluk a jövőben várható, hogy megcsördül a kassza:

A sajtópereink nincsenek még ilyen fázisban, nemrég volt az első Juhász vs. TV2, de még nem született döntés.

A legfiatalabb párt is azt közölte, nem áll bele a pereskedésbe (aztán december 19-én közölték, sajtópert indítanak az Origo ellen), de a véleményük megvan a jelenégről, azt alaposan kifejtették:

Nem indítottunk ilyen pereket, így nem is fizetett pénzt a kormányzati média a Momentumnak. A rendszer látványosan arra rendezkedett be, hogy a propagandagépezetük bármit hazudhat, bárhogyan elferdítheti a valóságot, a végén maximum közpénzből kifizetik a büntetést. Nem ez a hatékony módja a propaganda elleni harcnak, így ebben nem leszünk partnerek – nem igaz, hogy egy-egy ilyen bírói ítélet az ügy „megnyerését” jelentené. A propagandagép, legyen orosz vagy magyar, nem média, hanem a kormányzat szócsöve. Egy felelős párt nem is kezelheti médiaként.