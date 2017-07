Tompa: Soros Gyuri bá’, ezt jól el tetszett cseszni

Soros tartotta el Orbánékat, effektíve. Hát, wazze. Akkor nem volt gond, hogy külföldről jött a pénz.

semmi ágán lógó flakon

van egy ország ahol lakom

nevezd nevén szolgáld vakon

ma még bölcső ma már vagon

(Erdős Virág: Van egy ország)

Ha nem lett volna Soros, nem lenne Fidesz. Ilyen értelemben tényleg kárhoztatni lehetne az agg amerikai üzletembert, neki köszönhetjük, hogy a nyakunkat szorongatja ez az izé, mint a Nyolcadik utas a halálban az az orgazmus, vagyisizé organizmus, mely mindent felfal, a saját köztigazdáját is, nyálas, félelmetes és mohó, kövér és tesis és olyan arcocskája van, mintha németh szilárd és matolcsy szerelemgyereke lenne.

OV a Soros-alapítvány ösztöndíjasaként tanult, Soros (mai értéken) majd’ negyed milliárddal támogatta az alakuló Fideszt, mely ebből építette ki az infrastruktúráját, enélkül nem lett volna sehol.

Orbán Viktor az egyetem elvégzése után, 1988 áprilisától a Soros Alapítvány 680 ezer forintos (ma ez több mint 12 millió forint) támogatásából alapított Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett, és a Soros Alapítványtól havi 10 ezer forintos ösztöndíjat kapott. (Magyar Narancs ápr. 13.).

Hát, Gyuri bá’, ezt jól el tetszett cseszni, kígyót melengetett a kebelén, mely tehát most mindent felfal, most épp’ Európát igyekszik szétszabni és hergeli azt a háthogyismondjam intellektuálisan kevéssé igényes bázist, mely a hatalomban tartja és amely nevetve szokott állni a járda szélén, miközben az út közepén hajtják az aktuális migránsokat a vagonírozásba. Vagon: ennek kéne lenni a nagy nemzeti logónak, ez is igazi hungarikum, mint a Szent Korona.

Szóval Soros tartotta el Orbánékat, effektíve. Hát, wazze. Akkor nem volt gond, hogy külföldről jött a pénz.

De miért is támogatta Soros Orbánt (meg majd’ minden fideszes vezetőt Lázártól Habonyig)? Azért, hogy az autoriter, illiberális pártállammal szemben a szabadságot, az egyént, a versenyt, a hatalmak elválasztását jelentő nyílt társadalomért fellépő Fidesz megerősödjön, és sikerrel vehesse fel a harcot az illiberális, médiamonopóliummal rendelkező, a hatalmat koncentráló, piac- és szabadságellenes, korrupt pártállammal szemben. Amivé a Fideszállam vált.

Ha megfordulna az elhájasodott tarkójú szovjet tiszt a Továrisi, konyec-plakáton, meglátnád, hogy ki az. Hogy kinek az arcát viseli. Hogy ma már Orbán Viktor az.