Újra elment a bajai Halfőző Fesztiválra az M1 korábbi riportere, aki anno bódult állapotban élőzött az eseményről

Bencze Péter még 2017-ben, az M1 tudósítójaként élőzött a bajai Halfőző Fesztiválról, igencsak emlékezeteset alakítva: megivott néhány pálinkát az adásba kerülés előtt a napon, és ennek hatására kissé bódult állapotban nyilatkozott a kamera előtt. Később elismerte hibáját, és bár a közmédia végül nem vált meg tőle, három hónapra letiltották a képernyőről.

Ezúttal a TV2 felkérésére tért vissza a fesztiválra, vette észre az Index.

Az M1 egykori riportere kijelentette: