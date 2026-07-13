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Élet-Stílus

Újra elment a bajai Halfőző Fesztiválra az M1 korábbi riportere, aki anno bódult állapotban élőzött az eseményről

admin Besenyei Balázs
2026. 07. 13. 16:35

Bencze Péter még 2017-ben, az M1 tudósítójaként élőzött a bajai Halfőző Fesztiválról, igencsak emlékezeteset alakítva: megivott néhány pálinkát az adásba kerülés előtt a napon, és ennek hatására kissé bódult állapotban nyilatkozott a kamera előtt. Később elismerte hibáját, és bár a közmédia végül nem vált meg tőle, három hónapra letiltották a képernyőről.

Ezúttal a TV2 felkérésére tért vissza a fesztiválra, vette észre az Index.

Az M1 egykori riportere kijelentette:

Azt gondoltam, ezt nem hagyhatom ki.

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