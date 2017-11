Hollik is kérné a benzin árának csökkentését

Kormánypárti politikusokat kérdeztek arról, hogy követik-e Tállai András példáját.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden gratulált Tállai Andrásnak azután, hogy a NAV-vezér közbenjárására választókörzetében, Mezőkövesden csökkentette a Mol az üzemanyag árát.

Mint arról korábban beszámoltunk, Tállai szombaton Facebook-oldalára azt írta ki, hogy „egyeztetéseket folytattunk a MOL illetékes képviselőivel”, hétfőn viszont az RTL-nek már azt állította, csak tájékozódni akart és megkérte kolléganőjét, hogy hívja fel az olajvállalat illetékesét.

A szocialisták Orbán kijelentésén felbátorodva sorra keresték meg a fideszes képviselőket, hogy ők is emeljék fel a telefont, és intézkedjenek a benzinár csökkentése érdekében. A Parlamentben az RTL stábja is arról kérdezett kormánypárti képviselőket, hogy követik-e Tállai példáját.

Hollik István közölte: meg fogja nézni, hogy a Duna-kanyarban az átlagosnál magasabbak-e az árak, és ha így van, ő is kezdeményezni fogja az árcsökkentést, szerinte ez „nagyon helyes”. Ezzel szemben a keszthelyi Manninger Jenő csak annyit mondott, hogy a benzin ára a piachoz igazodik. Turi-Kovács Béla nem adott egyértelmű választ, ő annyit közölt: kétségtelen, hogy piacgazdaság van, de az is kétségtelen, hogy a haszonszerzésnek is kell egy bizonyos határt szabni.

A Mol egyelőre nem válaszolt az RTL azon kérdésére, hogy eleget tesznek-e a hozzájuk érkező újabb kéréseknek.