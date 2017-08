Lemondott még egy elnökségi tag a Momentumban

Lemondott a Momentumban betöltött elnökségi tagságáról Kádár Barnabás, a Nolimpia-kampány koordinátora, aki másfél éve tagként kezdte a munkáját, majd igazgató lett, tudta meg a 24.hu.

Kádár a párt mostani küldöttgyűlésén jelentette be lemondását, és már a második a héten, aki távozik a párttá alakult mozgalom márciusban megválasztott, öttagú vezetőségéből. Szerdán Pottyondy Edina mondott le személyes okok miatt. Hozzá hasonlóan Kádár is a Momentum tagja marad.

Voltak működési és belső vitáim a szervezet különböző szereplőivel, de emellett személyes okok is szerepet játszottak, ami természetes egy ilyen szervezetnél, ami egy baráti társaságból alakult fél év alatt egy országos mozgalommá. A Momentumon belül továbbra is azokat a területeket és ügyeket fogom képviselni, amelyek az eddigi elnökségi tagságomat is alapvetően meghatározták: az adatelemzői munkát segítem, és a külföldi pártokkal tartom a kapcsolatot