A vásárhelyi iskola miatt nem támogatjuk Románia OECD-tagságát

Lázár János is megerősítette, hogy nem enged Magyarország, magyar iskola nem szűnhet meg Erdélyben.

Nem támogatja így Magyarország Románia OECD-tagságát, mert a két ország nem abban állapodott meg, ami most a marosvásárhelyi katolikus iskolával történtik – jelentette ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. Szerinte a korábbi kétoldalú tárgyalásokon fel sem merült, hogy adminisztratív akadályai lennének a marosvásárhelyi iskola működésének, pedig most erre hivatkozva zárnák azt be.

A város Római Katolikus Gimnáziumát a bezárás fenyegeti, ami ellen ezrek tiltakoztak a városban szerdán, de a magyar külügy is berendelte a román nagykövetet az ügyben, ami az iskola alapítása körüli szabálytalanságok miatt pattant ki (amiben a román ügyészség is vizsgálódik).

Ukrajnában ugyan vannak magyarellenes incidensek, de egy uniós országban nem tiporhatják lábbal a kisebbségeket. Románia esetében “a partneri viszonyban egy nehezebb időszak következik.”