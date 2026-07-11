Hegedűs Zsolt örömtánca mozgássérülteket gyógyít drMáriás új festményén

Az elsöprő áprilisi Tisza-győzelem nemzetközi szinten is virális mémje lett Hegedűs Zsolt örömtánca a választás éjszakáján, amelyet aztán a Parlament lépcsőjén megismételt. A mozdulatsor annyira beégett a köztudatba, hogy a New York Times a napokban beválogatta 2026 eddigi legstílusosabb emberei közé is a magyar egészségügyi minisztert.

Csak idő kérdése volt, hogy a hazai politikusokat szürrealista festményekben megörökítő drMáriás mikor kap ihletet a téma kapcsán, és most eljött ez a pillanat is. A 100 x 80 centis mű címe:

Dr. Hegedűs Zsolt örömtáncával meggyógyítja a mozgássérülteket Matisse műtermében

A festményhez elképzelt, mini novellának is beillő életrajzot is mellékelt a művész:

Hegedűs Zsoltnak nem volt könnyű gyermekkora. Édesapja, a református püspök nappal nőknél agitált azért, hogy szüljenek több gyereket, esténként pedig a kis Zsoltnak azt a bibliai történetet mesélte, mely szerint Jézus megbocsátotta a béna bűneit, majd meggyógyította, amitől az úgy táncra perdült, hogy a halála napjáig John Travoltát is megszégyenítő táncot járt reggeltől estig

– indul a kírérőszöveg, amelyből aztán az is kiderül, hogyan varázsolta John Travoltákká a mozgásszervi betegségben szenvedőket, milyen méltatlanság folytán maradt ki a Flashdance 2-ből, és miért gyakorolja Tőkés László titokban mindennap Hegedűs csodatevő táncmozdulatait.

drMáriás természetesen Magyar Péternek – akárcsak a Fidesz prominens politikusainak – már több festményt is szentelt, melyek közül az egyiket a politikus meg is vásárolta: azt a páros képet, amely őt és Orbánt fegyvert rántó cowboyként ábrázolta, és amely a héten újra eszébe jutott, mikor Erdogantól revolvert kapott ajándékba a NATO-csúcson.