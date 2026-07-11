DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit

Tegnap megcsodálhattuk a Demokratikus Koalíció politikától viszavonult alapítóját, Gyurcsány Ferencet egy napraforgómezőben, ma pedig a formáció alighanem utolsó elnöke, Varju László véteti észre magát egy népszavás interjúval.

A cikkből egyebek mellett az is kiderül, hogy összehúzza magát a Demokratikus Koalíció: a párt a napokban kiköltözik Teréz körúti irodájából.

Az országgyűlési választás előtt a Demokratikus Koalíció 10 százalékos eredményt ígért, ehhez képest csupán bő 1 százalékot kapott. Ami a parlamentbe jutáshoz ugyan kevés, állami támogatás viszont jár érte a mostani ciklusban.

A kampányról azt mondja Varju:

Nem volt minden rendben. Taktikai hibákat követtünk el. Sokan a szemünkre vetették, hogy miért hoztuk elő a határon túli szavazók kérdését. Ez nem volt szerencsés. Nem jól csináltuk, hogy miközben a Szőlő utca és a gyermekvédelem ügyében rengeteg mindent tettünk – parlamenti felszólalásoktól kezdve plakátkampányon át az oknyomozásig –, ennek a politikai hasznát más aratta le. Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit, de az egészen biztos, hogy más lett a nyertese.

Néhány további mondat az interjúból: