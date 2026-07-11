DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit

Tegnap megcsodálhattuk a Demokratikus Koalíció politikától viszavonult alapítóját, Gyurcsány Ferencet egy napraforgómezőben, ma pedig a formáció alighanem utolsó elnöke, Varju László véteti észre magát egy népszavás interjúval.
A cikkből egyebek mellett az is kiderül, hogy összehúzza magát a Demokratikus Koalíció: a párt a napokban kiköltözik Teréz körúti irodájából.
Az országgyűlési választás előtt a Demokratikus Koalíció 10 százalékos eredményt ígért, ehhez képest csupán bő 1 százalékot kapott. Ami a parlamentbe jutáshoz ugyan kevés, állami támogatás viszont jár érte a mostani ciklusban.
A kampányról azt mondja Varju:
Nem volt minden rendben. Taktikai hibákat követtünk el. Sokan a szemünkre vetették, hogy miért hoztuk elő a határon túli szavazók kérdését. Ez nem volt szerencsés. Nem jól csináltuk, hogy miközben a Szőlő utca és a gyermekvédelem ügyében rengeteg mindent tettünk – parlamenti felszólalásoktól kezdve plakátkampányon át az oknyomozásig –, ennek a politikai hasznát más aratta le. Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit, de az egészen biztos, hogy más lett a nyertese.
Néhány további mondat az interjúból:
- a párt állapotáról: „Törött a lába. Gyógyulnia kell ahhoz, hogy bármilyen versenyen el tudjon indulni. A szervezetünk stabilizálása zajlik.”
- a pártalapítóról: „Gyurcsány Ferenccel beszélő viszonyban vagyunk. Meghatározó politikus volt, de ő ebből a térből kilépett. Most nem ő határozza meg a DK politikáját, hanem az országos elnökség tagjai és azok a baloldali értelmiségiek, akik ma is itt vannak körülöttünk.”
- a pénzről: „Az állami támogatáson túl jelentős forrást jelent a tagdíj. Van valamennyi maradványunk is, és támogatóink is vannak. Ebből kell gazdálkodnunk, hitelt nem veszünk fel. Annyi pénzt használunk fel, amennyink van. A mostani időszakban egyébként sem a pénznek van elsődleges szerepe.”