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Kultúra

Felfújható világ – a gumikorszak csodái és hátulütői

Ongrádi Melinda / Fortepan
A Duna partján a Szentendrei-szigeten, Surány fölött 1957-ben.
24.hu
2026. 07. 11. 12:30
Ongrádi Melinda / Fortepan
A Duna partján a Szentendrei-szigeten, Surány fölött 1957-ben.
Strandlabdával vagy anélkül – akár így is datálhatjuk az önfeledt nyarakat ábrázoló fényképeket, mert – miután az ipar felfújható matracokkal, krokodilokkal és úszógumikkal rukkolt elő – ezek egy csapásra elárasztották a strandon kattintott fotókat. A gumigyárakban eközben, ahol a vakáció kötelező kellékei is készültek, kevésbé volt önfeledt a hangulat.

Budapest 1935 nyarán az egész vonalon a gumikorszak áldásait élvezi – a Kerék című műszaki lap megállapítása egy leltárnak is beillő cikkben olvasható. Mind többen jönnek rá például, hogy a nagyvárosi kánikula egyik legsúlyosabb terhe a nehéz cipő, de az Emergé gumitalpú vászoncipő frissé teszi a járást. A strandéletet is meghódította a gumi:

Lépjünk csak be bármelyik elegáns fürdőbe, a divatos gumiövvel, gumisapkával és strandcipővel ékeskedő hölgyek kezében ott találjuk az esztétikus és praktikus gumoderm táskákat.

Írnak még Laticel párnákról, labdákról és „exotikus és gigantikus felfújható állatokról.”

Klösz György | Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.10.151 / Budapest Főváros Levéltára / Fortepan A Ruggyantagyár termékei a Millenniumi kiállításon, a Városligetben 1896-ban.
Habsburg Ottó Alapítvány / Fortepan Habsburg Ottó legfiatalabb testvérei 1925-ben: Sarolta, Erzsébet, Rudolf, Károly Lajos.

Néhány gyors magyarázat: a gumoderm magyar találmány volt, és „valóságos forradalmi átalakulást hozott a poggyászok terén.” Olcsó, mosható, higiénikus, könnyű és tartós anyagként jellemezték, ráadásul „egy gumoderm-koffert senki sem különböztetne meg a legelegánsabb más anyagokból készült koffertől.” Tény, hogy a műbőr azután évtizedekig meghatározta az úti holmik esztétikáját.

Karsai Kata / Fortepan 1934.

Az Emergé szó pedig egy francia luxusmárkának is tűnhet, miközben a Magyar Ruggyanta és Gumigyár, azaz MRG rövidítése volt. A múlt század elején kezdett el autógumikat gyártani a Kerepesi úton, majd, ahogy tágult a termékpaletta, két vállalat alakult belőle: az Emergé Palma Kaucsuk Rt. és a Cordatic Magyar Gumiabroncs Értékesítő Rt.

Kovács Márton Ernő / Fortepan Emergé reklám a háttérben a Kispest–Szeged (7:0) mérkőzésen, az FTC Üllői úti stadionjában 1949-ben. A labdával Babolcsay (Kispest).
Magyar Rendőr / Fortepan A Magyar Ruggyantaárugyár dolgozói május 1-i felvonuláson a mai Ötvenhatosok terén (Sztálin tér), Budapesten 1956-ban.

Ez utóbbit már emlegettük egy korábbi, az autós turistákról szóló cikkünkben annak kapcsán, hogy az 1920–30-as években folyamatosan épültek az utak a népszerű üdülőhelyek felé, de azért pocsék utakkal is jócskán találkozhattak az autósok. Szerkezetében és anyagában épp a gyenge magyar utakra készült a Cordatic gumiabroncs – hirdették a hirdetések, amelyek akkoriban csak úgy dőltek a közönségre.

Kanyó Béla / Fortepan A Taurus Gumiipari Vállalat standja a szegedi Ipari Vásáron, a Mars (Marx) téren 1979-ben.
Szalay Zoltán / Fortepan Politikusi látogatás a Taurus Gumiipari Vállalat Abroncsgyárának Acélradiál Gyárrészlegén, a VIII. kerületi Kerepesi út 17.-ben 1986-ban. Középen hátratett kézzel Grósz Károly, az MSZMP Budapesti Pártbizottságának titkára, tőle jobbra takarva Kapolyi László ipari miniszter, Sivó Imre gyárvezető és Kádár János, az MSZMP KB első titkára, mögöttük dr. Tatai Ilona, a TAURUS vezérigazgatónője.

Ma, ebben a hőségben inkább a Fortepan felfújható elefántjait és csónakjait vesszük szemügyre, az autógumikról csak annyit, hogy a vállalat(ok) államosítása, számos átnevezés és átszervezés után 1973-tól végül a Taurus Gumiipari Vállalatban készültek. A név sokaknak ismerős lehet, mert csak a rendszerváltás után szűnt meg a gyártás, ma már a Kerepesi úti épület sem áll.

Kanyó Béla / Fortepan A Taurus Gumiipari Vállalat Abroncsgyárának Acélradiál Gyárrészlege, a VIII. kerületi Kerepesi út 17-ben 1981-ben.
Kanyó Béla / Fortepan A Taurus Gumiipari Vállalat Abroncsgyárának Acélradiál Gyárrészlege, a VIII. kerületi Kerepesi út 17-ben 1981-ben.

Gumiállatok, „melyek segítségével az úszni nem tudó hölgyek és urak kimerészkedhettek a vízre”, már az első világháború után készültek, és hasznosnak is bizonyultak: „a háború utáni fiatalság nemcsak a spotpályákon, de a strandéletben is, nagyszerű edző és erősítő játékokkal igyekszik behozni az emberiség nagy, négyéves erőveszteségét.”

A budai éjszakákat virágárusok és olyan mozgóárusok járták, akik lufit, babákat és felfújható állatokat árultak. Szép Ernő szeme 1931-ben megakadt az egyikükön: „A Nemzeti előtt napos délben a luftballonos ember gumiból való, felfújható, visító Miki egeret kínál. A nyakába csüng egy nagy kosár, teli Miki egérrel.”

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Az Ujság gyermekmellékletének előfizetői között 1926-ban kisorsoltak háromszáz „világhírű Dorco-féle felfújható húsvéti nyulacskát, elsőrendű gyártmányt, mely kellő kezelés mellett eltart, amíg a kisgyerekből felnőtt lesz.” Igen, a gumitalpú tornacipőket jelölő dorkó szó karrierje is ebben az évtizedben indult, a Dorogi Gumigyár nevéből alakult ki.

A kérdés megjelent még Lőrincze Lajos nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársaként írt tanulmányában is. Köznyelv és népnyelv találkozását vizsgálva arra jutott, hogy sok helyen „a gumi tornacipőt dorcó-nak hívják, valószínűleg a Dorco gyári név hatására.”

FŐFOTÓ / Fortepan 1969.
Kriss Géza / Fortepan 1980.

Cikkünkhöz az Arcanum Újságok gyűjteményében az Élet és Tudomány, a Textilipar, a Gumiipari Hírlap szaklapok számait böngésztük, de nem egyszer úgy tűnt, mintha vicclapok oldalaira tévedtünk volna. A különféle találmányok fáradságos munka gyümölcsei lehettek, de mit szóljunk a felfújható lúdtalpbetéthez, a sarkvidéki kutatóknak a hideg ellen kitalált felfújható alsónemű hallatán, vagy a japánok felfújható kalapjához, amit apró pumpával együtt árusítottak, használat után pedig csak kiengedték belőle a levegőt, és zsebre vágták, akár egy zsebkendőt.

Romák Éva / Fortepan Úszógumi 1930-ból.
Ludovika / Fortepan Sétány Balatonalmádin, a Wesselényi strand főbejáratától a vasút irányába 1954-ben.

Ha átfutjuk az 1938-as lipcsei őszi vásáron bemutatott újdonságok listáját (ma a háztartásunk alapfelszerelései), nem csodálkozhatunk a Kerék lelkendezésén: „Korunkat az utókor joggal fogja gumikorszaknak nevezhetni…” A látogatók láthattak gumikesztyűt, gyermekkocsira való tömör gumiabroncsot, gumicsuklyát vízi sportokhoz, szivacs állatfigurákat, matracokat mintázott szövetekből, rugalmas fenőszíjat borbélyoknak, akasztókat, gumikalapácsokat és gumidugókat különböző nyaknyílású üvegekhez. Valamint lefutott autógumikból összeállított lábtörlőket – a korabeli újrahasznosítás jegyében.

Szalay Béla / Fortepan A kőbányai Alkér utcában 1982-ben. Balra a háttérben a Harmat utca 77., jobbra a Harmat utca 75/b számú ház.
Bencseky Mátyás / Fortepan 1969.

Egy évre rá megváltozott a világ nagyáruházainak és divatszalonjainak a képe. Háborús cikkek jelentek meg a kirakatokban, Londonban gázálarctartó retikülök, valamint az elsötétített utcán hasznos foszforeszkáló kitűzők. Párizsban az elegáns Printemps áruház kirakataiba légiriadó-újdonságokat tettek, öltözékeket, felfújható matracokat, impregnált csuklyát, filcpapucsot, gumikesztyűt, gumi alsónadrágot.

Urbán Tamás / Fortepan A szántódi autós kemping 1974-ben.
Umann Kornél / Fortepan 1967.

Akadt azért más is: 1935-ben a győri Hattyú illatszertár óriási, bársonyos gumitex lóval, kutyával, tevével csábította a gyerekeket, 1942 nyarán a népszerű figura a víziló lett, mert annak a hátára hárman is ráülhettek. De a nagy méret nem mindig keltett rokonszenvet: 1948-ban a Dolgozók Világlapjánál a reklámszobrászat túlzásain dohogtak. Azon az esőköpenyt és sárcipőt népszerűsítő harmincméteres amerikai krokodiluson például, aminek az árát a szerzők szerint óhatatlanul a vevők fizetik majd meg.

Koslik Rudolf / Gyurkó Zsolt /Fortepan Koslik Rudolf dzsesszgitáros 1974-ben.

A második világháború utáni évtizedekben világszerte kísérleteztek felfújható házak, hajók, mentőeszközök gyártásával. Régen felmerült már a felfújható bútorok ötlete, csak az esztétikával és az időtállósággal voltak gondok. Koslik Rudolf dzsesszgitáros sárga fotelje azonban utolérhetetlen darab. De a felfújható csodák szezonja a nyár volt. Magyarországra játékok, csónakok és medencék eleinte Csehszlovákiából érkeztek, de idővel a hazai gyártók is felzárkóztak: Palma matracokon és csónakokban ringatózhatott a strandoló közönség.

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Hogy voltak-e problémák? Nos, az óvodásoknak készült gumijátékok túl nehéznek bizonyultak, és kiálló, megfogható részek híján a gyerekek nemigen boldogultak velük. Előfordult olyan is, hogy a cipőgyártók teljesen egyforma minőségű lábbelit különböző kategóriákban hoztak forgalomba.

Nagy Gyula / Fortepan 1972.
Dr. Losonci Rita / Fortepan Újszülöttek rózsakertje Nyárásdon 1980-ban. Az egyházi keresztelő helyettesítésére és egyben a településszépítés részeként a szocializmusban gyakran ültettek az újszülöttek tiszteletére közparkokban rózsát.

„Ha megkérdeznék tőlem, mi a legkedvesebb nekem a Balatonban úszkáló színpompás hattyúkon, kacsákon, tutajokon, eskü alatt vallanám: az a semmi kis műanyag dugó, mely a felfújt holmi nyílásába illesztve őrzi az egész vacaknak a lelkét” – írta Somogyi Pál 1967-ben a Lúdas Matyiban, mert dugót sehol nem lehetett kapni. A humorista megfigyelte a strandolókat, a probléma megoldására a legtöbben fadarabkákat farigcsáltak, mások ceruzát dugtak a kacsa szelepébe, és voltak, akik radírból faragtak dugót.

Lencse Zoltán / Fortepan A Balatonon 1958-ban. 
Inkey Tibor / Fortepan A budapesti Eötvös Gimnázium táborának lakói Balatonfenyvesen 1960-ban.
Kriss Géza / Fortepan 1970.

Mindez persze messze járt az igazi gondoktól: a gumitermékek balesetveszélyes üzemekben készültek, és a munkások folyamatosan egészségre káros anyagokkal dolgoztak. Már az ’50-es évektől meg-megjelentek panaszok a nem működő vagy hiányzó levegőcserélő és porelszívó berendezésekről, de bátrabb beszámolók inkább a ’70-es és a ’80-as évekből maradtak fenn. A dolgozók észrevették például, hogy valós intézkedés helyett sokszor inkább a munkavédelmi ellenőröket cserélgették, így az ügyeket a végtelenségig el lehetett húzni.

Péterffy István / Fortepan A TAURIL Gumigyár kihelyezett részlege Péteriben 1968-ban.
Bauer Sándor / Fortepan Stanisovszky János (a feliraton valószínűleg hibásan szerepel a neve) kisiparos standja az 1960-as évek végén.

A hiánygazdaság éveiben bizonyos cikkekért a kisiparosokhoz kellett fordulni. Cukorkaöntő gumiformákat karácsonyra a vulkanizálóhoz, gumicsizmát (vízpróbával), illetve autógumiból gyártott új csizmát, halászcsizmát a gumilábbeli készítőhöz. Hosszú éveken át hirdette termékeit az ipar kiváló óbudai mestere, akiről fényképet is őrzünk. Egy kiállításon látható, a standjára a dekoratőrök hibásan írták fel a nevét, mert a valóságban Stanisovszky Jánosnak hívták, és festőhengereket készített „közismerten jó, puha nyersgumiból.” Az érdeklődőknek ingyenes zsebkollekciót is szívesen küldött.

Írta: Lukács Zsolt | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/felfujhato

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