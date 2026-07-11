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Nagyvilág

Sokkoló tett pontot az éjszakai berlini túszdráma végére

Peter Kneffel / AFP
24.hu
2026. 07. 11. 11:29
Peter Kneffel / AFP
Tizenegy órán át tartotta fogva áldozatát a késes támadó.

Péntek este 22 óra körül Berlin-Marienfeldében egy férfi a Rewe nevű szupermarketlánc egy üzletében késsel megfenyegette, majd túszul ejtette a pénztárosnőt – írja az Euronews.

A rendőrség lezárta a szupermarket környékét, hosszan tárgyalt az elkövetővel, majd reggel 9:20-kor behatolt az üzletbe, és sokkolóval ártalmatlanította a túszejtőt.

Az Euronews egy, a Bildnek nyilatkozó szemtanúra hivatkozva írja: „Az elkövető a pénztárnál állt, nem akarta a termékeket a futószalagra tenni, majd hirtelen előrántotta a kést.”

A Bild szerint az elkövető és az áldozat korábban nem ismerte egymást.

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