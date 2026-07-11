Sokkoló tett pontot az éjszakai berlini túszdráma végére

Péntek este 22 óra körül Berlin-Marienfeldében egy férfi a Rewe nevű szupermarketlánc egy üzletében késsel megfenyegette, majd túszul ejtette a pénztárosnőt – írja az Euronews.

A rendőrség lezárta a szupermarket környékét, hosszan tárgyalt az elkövetővel, majd reggel 9:20-kor behatolt az üzletbe, és sokkolóval ártalmatlanította a túszejtőt.

Seit kurz nach 22 Uhr läuft ein Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Hildburghauser Str. in #Marienfelde wegen einer Geiselnahme. Ein Mann hat dort eine Frau in seine Gewalt gebracht. Unsere Einsatzkräfte stehen im Kontakt mit dem Mann. Der Einsatz dauert derzeit noch an.… pic.twitter.com/nPhj8u15kW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 10, 2026

Az Euronews egy, a Bildnek nyilatkozó szemtanúra hivatkozva írja: „Az elkövető a pénztárnál állt, nem akarta a termékeket a futószalagra tenni, majd hirtelen előrántotta a kést.”

A Bild szerint az elkövető és az áldozat korábban nem ismerte egymást.