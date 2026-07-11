fásy ádáminterjúmolnár áronnka-botrány
Kultúra

Molnár Áron a Fásy-interjúról: Miért vágják maguk alatt a fát láncfűrésszel?

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 07. 11. 13:36
Adrián Zoltán / 24.hu
Fásy Ádám az Egyenes Beszédben próbálta megmagyarázni, jutottak-e NKA-pénzek a családjához, a sajátosra sikerült interjút Molnár Áron sem hagyta szó nélkül.

Péntek este Rónai Egon kérdezte az Egyenes Beszédben Fásy Ádámot, aki megpróbálta élő adásban tisztába tenni, hogy kapott-e NKA-pénzeket a családja, és ha igen, milyen formában és pontosan mire. A védekezés mérsékelten össszeszedettre sikerült: Fásy visszatérően sérelmezte, hogy gyakran összekeverik a céget és a tulajdonosokat – akik több esetben történetesen a lánya és a felesége –, ám nem igazán tudott választ adni a felmerülő kérdésekre, hogy elkészültek-e a szerződésben vállalt produktumok.

Ahogy várható volt, a negyedórás interjú mellett nem tudott elmenni szó nélkül az NKA-botrányt még áprilisban kirobbantó Molnár Áron sem:

Ezt nézzétek meg! Lenyűgöző ostobaság, csodálatos dilettantizmus. Fogalma sincs mire, ki, mit kapott. Cégek, milliók, »mittudoménmiez«-ek.. miközben bizonyíték van rá, hogy járt az NKTK (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő) épületében nem egyszer, nem egyedül. Minek mennek be az ATV-be? Minek szólalnak meg nyilvánosan? Miért vágják maguk alatt a fát láncfűrésszel? És ami a legfontosabb: miért nincsen Hankó Balázs még börtönben?

– tette fel kérdéseit Facebookon a színész-aktivista, aki rendszeresen kommentálja a hónapok óta gyűrűző és már letartóztatásokig is jutó NKA-botrány fejleményeit.

Kapcsolódó
Fásy Ádám az NKA-pénzekről: Soha életemben nem kaptam állami támogatást
Rónai Egonnál próbálta meg tisztába tenni, kapott-e pénzt a családja, és ha igen, mire.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az utolsó pillanatig harcolt az NB I-ben maradásért, most a másodosztálytól is visszalépett a komlói kézicsapat
DK-elnök: Elrontottuk. Pontosan nem tudom, mit
Courtois: Én folytattam volna, az edző döntött a csere mellett
Courtois és Lammens számára is drámai volt Belgium kiesése, Manéval kiszúrt az AI, Ronaldóék új edzőt kaptak – ez történt a focivébén
Mohácsi csata: az elején úgy tűnt, győztek a magyarok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik