5,6 milliárdot plakátol el a kormány Soros ellen

Folyik a közpénz, persze, Soros ellen, már az utcán is a legújabb. A Magyar Nemzet szerint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal még vélhetően májusban hirdetett meg egy közbeszerzést „az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátására”.

Ez a tender a negyedik volt a témában, tavaly novemberben 1,1, két hónappal később 1,9, februárban pedig 7,9 milliárdos értékben kötöttek szerződést ügynökségekkel a kék plakátokkal fémjelzett kampányokra.

Most ehhez jött egy 5,6 milliárdos keretű kampány, hirdetések megyei és országos lapokban, rádiókban, tévékben, online felületeken, köztéren, bárhol. Vagyis mindenhol.

Az előző két pályázat győztese, Balásy Gyula ügynökségei nyerték ezt is. Így a tavaly együtt is csak 2,3 milliárdos árbevételt elérő New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. így 2017 első felében csak a Miniszterelnöki Kabinetirodától 15,5 milliárdnyi megrendelést kaptak.

A mostani tendert úgy írták ki, hogy előző kettő még decemberig tart.

Kiemelt kép: Zero / Tumblr

(HírTV, Magyar Nemzet)