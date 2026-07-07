Máig rejtély, hogyan került 200 éve egy női koponya az Antarktiszra

Egyetlen kontinens van a bolygón, ahol nem telepedett meg az ember: az Antarktisz jeges világában senki nem tudta megvetni a lábát, nem jöttek létre állandó települések. Sőt, talán még ember sem járt ott soha a 19. századot megelőzően. Talán, mert a maori hagyományokban szereplő Hui Te Rangiora polinéz hajós a 7. században elérhette az antarktiszi vizeket. A kontinens első hiteles észlelése 1820-ra, Thaddeus von Bellinghausen orosz felfedező expedíciójához köthető –írja a Múlt-kor.hu. Így aztán komoly feltűnést keltett Daniel Torres Navarro chilei biológus 1985-ös felfedezése:

a kontinens északi részéhez közeli Yámana-parton egy emberi koponyára bukkant.

A környék alapos átvizsgálása során azonban a kutatók kezdetben nem találtak további emberi maradványokat, később azonban egy combcsont és néhány további csontdarab is előkerült, amelyek valószínűleg ugyanahhoz a személyhez tartoztak. A vizsgálatok szerint egy fiatal nő maradványairól van szó, aki 1819 és 1825 között halhatott meg, és nagy valószínűséggel Chile területéről származott. A kutatók többször visszatértek a területre, ám további emberi maradványokat nem találtak.

Így aztán mai is rejtély, mi történhetett, feltételezések persze születtek. Az egyik szerint a nő egy 19. századi fókavadász csapat tagja lehetett, akit ismeretlen okból a parton hagytak. A másik úgy szól, egy hajón halt meg, majd – a korabeli tengerészeti szokásoknak megfelelően – a tengerbe temették és az óceáni áramlatok sodorhatták a holttestet a partra.

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