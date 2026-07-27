Új alkotmánybírót választhat ma a parlament

Az elmúlt hetek gyakorlatának megfelelően kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden a parlament.

A távirati iroda idézi az Országgyűlés honlapján szereplő napirendi javaslatot, amely szerint a hétfői ülés 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, elsőként ismét Magyar Péter miniszterelnök kap szót.

A frakciók napirend előtti felszólalásai és a napirend elfogadása után – jelöléstől függően – megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja meg a parlament.

Annyi tudható, hogy a Tisza-frakció Sonnevend Pál alkotmányjogászt, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak, illetve a Mi Hazánk is bejelentette, hogy van saját jelöltjük – az ellenzéki párt Schiffer Andrást szeretné az alkotmánybírói székben látni.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órában kérdések hangzanak el. A múlt héten elhalasztották a zárószavazását a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításoknak. Magyar Péter a halasztásról azt mondta a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón: az Európai Bizottságnak voltak technikai módosító javaslatai. Hétfőn a zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitáját folytatja le a parlament.

További öt javaslatnak a bizottsági jelentéseit és az összegző módosító javaslatokat tárgyalják meg a képviselők.