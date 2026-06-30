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Tudomány

Júliusban visszatér a pokoli hőség, mutatjuk, mikor

Kánikula, forróság
Varga Jennifer / 24.hu
Kánikula
admin Bihari Dániel
2026. 06. 30. 07:00
Kánikula, forróság
Varga Jennifer / 24.hu
Kánikula
A hét második felére érkező hidegfront átlagos nyári időt hoz, de a felüdülés nem tart sokáig: az időjárási helyzet kedvez a tartós hőkupolák kialakulásának.

Jó tíz napja fojtogatja kánikula hazánkat, csaknem naponta dőlnek a melegrekordok, nem túlzás azt mondani: pokoli a hőség. A HungaroMet hétfőre, keddre és szerdára piros figyelmeztetést adott ki az egész országra, a 29 Celsius-fok felett várható napi középhőmérséklet komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. Nyugat-Európában még rosszabb a helyzet, ott magasabb értékekkel dőlnek a rekordok, a forróság közel 150 millió embert érint. A jó hír, miszerint szerda-csütörtök magasságában hidegfront érkezik, a hőmérsékleti maximumok 30 fok körüli értékre, sok helyen az alá csökkennek, illetve csapadék is jön. A hét második felében tehát fellélegezhetünk, ám ha eközben a naptárra is vetünk egy pillantást újabb kétségek közt találjuk magunkat: a nyár kétharmada még előttünk áll. A rossz hír pedig, hogy előre láthatóan

a következő egy-másfél hónapban rendre visszatér a mostani brutális meleget okozó hőkupola.

Az okokról és a részletekről Molnár László meteorológust kérdeztük.

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • meddig tart majd a „normális” nyári idő;
  • mikor kezdődik és mit tartogat a következő hőhullám;
  • hogyan alakul ki a hőkupola;
  • miként hat ránk az Atlanti-óceán hőmérséklete;
  • miért sújtja Nyugat-Európát ez a brutális hőhullám.
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