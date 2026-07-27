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Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 27. 07:00
GETTY IMAGES

2026. július 27., hétfő

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Új ütemhez érkezik a Déli Körvasút fejlesztése: július 27-én napközben, 29-én, 30-án, augusztus 1-jén, 5-én, 6-án, 8-án éjszakánként a munkálatok miatt egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között.

BKK

  • 2-es és a 24-es villamos Közvágóhíd H végállomását áthelyezik a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba.

Mai időjárás:

  • Kisebb eső, zápor, illetve zivatar előfordulhat, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
  • Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Olga
  • Liliána

Deviza középárfolyam:

  • EUR 362,73
  • USD 318,63
  • CHF 390,19
  • GBP 424,48

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