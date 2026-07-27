Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 27., hétfő
Friss hírek
- Egyetlen egyszer adták elő Orbán János Dénes nagyoperettjét – a 650 milliós állami támogatásnak csak a töredékét hozta vissza.
- Új alkotmánybírót választhat ma a parlament.
- Magyar Péter Schiffer András jelöléséről: Összenő, ami… Szerinte összeállt a Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció.
- Putyin: Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti a nyugati területeket.
- Megölték a rendőrök a berlini Pride elleni támadás elkövetőjét. Egy napnyi hajsza után lelőtték a férfit.
- Észbe kaptak a magyarok: egyre többen lépnek be magánnyugdíjpénztárba.
- Vázára vigyázó Norris, leselkedő Magyar Péter és a fotósként dolgozó cseh elnök – ez történt vasárnap a Hungaroringen.
- Pogacar lett a Tour de France ötödik ötszörös győztese. Csatlakozott az örökrangsor élén álló legendákhoz.
- Paksi vereséggel indította a labdarúgó NB I-et a Fradi.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Új ütemhez érkezik a Déli Körvasút fejlesztése: július 27-én napközben, 29-én, 30-án, augusztus 1-jén, 5-én, 6-án, 8-án éjszakánként a munkálatok miatt egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között.
BKK
- A 2-es és a 24-es villamos Közvágóhíd H végállomását áthelyezik a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba.
Mai időjárás:
- Kisebb eső, zápor, illetve zivatar előfordulhat, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
- Késő estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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