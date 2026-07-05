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Tudomány

Megvertük a törököt a Mohács előtti napokban

24.hu
admin Bihari Dániel
2026. 07. 05. 14:00
24.hu
Szóba került a törökök hátba támadása, ám ezt elvetették. Tomori Pál azonban Eszék és Mohács között félúton Szulejmán útját állta, és olyan győzelmet aratott, amit ma fajsúlyos diadalként említenénk, ha pár nappal később nincs a történelmi vereség. A mohácsi csatát bemutató sorozatunk folytatásában hosszasan kitérünk Szapolyai Jánosra is: végleg elfelejthetjük az összeesküvés-elméletet, mely szerint tudatosan hiányzott a csatából, elárulva ezzel a királyát, a családját és a hazáját.

1526 nyarán senki nem számított arra, hogy I. Szulejmán Eszéknél fog átkelni a Dráván, majd toronyiránt északnak haladva a kiterjedt mocsárvidéken vesződik. Magyar részről így lehetetlen, öngyilkos küldetés lett volna a folyó déli oldalán útját állni, váratlan volt a helyzet, nem készültek rá. Tomori Pál mégis az oszmán had elébe sietett, akadályozta ahol tudta, a királyi sereg értékes időt nyert. Mai tudásunkkal nem lehet megítélni, hibázott-e a magyar hadvezetés, amiért nem próbálta tűzön-vízen keresztül megakadályozni az eszéki átkelést – erről szólt a mohácsi csatát bemutató sorozatunk előző része. A folytatásban beszámolunk egy nagy jelentőségű, mégis elfeledett győzelemről közvetlenül a mohácsi csata előtt, majd folytatjuk a történelmi tudatunk hamis dogmáinak cáfolatát. Meg kellett volna támadni a felvonuló oszmán sereget Havasalföld felől? Szapolyai János erdélyi vajda tudatosan maradt ki a mohácsi csatából azért, hogy megszerezhesse a koronát? Dr. B. Szabó János történésszel, hadtörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársával beszélgetve az is kiderül: alapvetően jó volt a magyar védelmi stratégia.

B. Szabó János történész
Varga Jennifer / 24.hu B. Szabó János történész.
A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • alapvetően nem volt rossz a magyar taktika, ha Szulejmán „logikusan” viselkedik;
  • a törökök álhírekkel zavarták a magyar védelem szervezését;
  • felmerült, hogy hátba támadják a felvonuló ellenséget;
  • Tomori ügyes csellel aratott győzelmet;
  • a Karasica mellett háromezer török katona maradt a csatatéren;
  • Szapolyai Jánosnak nem volt honnan elkésnie;
  • mi bizonyítja, hogy Szapolyai nem tudatosan maradt távol a mohácsi csatából;
  • a rendkívüli helyzetben rendkívüli terheket róttak Erdélyre;
  • továbbá a vajdának nem volt 15 ezer katonája.
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