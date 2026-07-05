Megvertük a törököt a Mohács előtti napokban

1526 nyarán senki nem számított arra, hogy I. Szulejmán Eszéknél fog átkelni a Dráván, majd toronyiránt északnak haladva a kiterjedt mocsárvidéken vesződik. Magyar részről így lehetetlen, öngyilkos küldetés lett volna a folyó déli oldalán útját állni, váratlan volt a helyzet, nem készültek rá. Tomori Pál mégis az oszmán had elébe sietett, akadályozta ahol tudta, a királyi sereg értékes időt nyert. Mai tudásunkkal nem lehet megítélni, hibázott-e a magyar hadvezetés, amiért nem próbálta tűzön-vízen keresztül megakadályozni az eszéki átkelést – erről szólt a mohácsi csatát bemutató sorozatunk előző része. A folytatásban beszámolunk egy nagy jelentőségű, mégis elfeledett győzelemről közvetlenül a mohácsi csata előtt, majd folytatjuk a történelmi tudatunk hamis dogmáinak cáfolatát. Meg kellett volna támadni a felvonuló oszmán sereget Havasalföld felől? Szapolyai János erdélyi vajda tudatosan maradt ki a mohácsi csatából azért, hogy megszerezhesse a koronát? Dr. B. Szabó János történésszel, hadtörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársával beszélgetve az is kiderül: alapvetően jó volt a magyar védelmi stratégia.

A cikk tartalmából Cikkünk folytatásából többek között kiderül: alapvetően nem volt rossz a magyar taktika, ha Szulejmán „logikusan” viselkedik;

a törökök álhírekkel zavarták a magyar védelem szervezését;

felmerült, hogy hátba támadják a felvonuló ellenséget;

Tomori ügyes csellel aratott győzelmet;

a Karasica mellett háromezer török katona maradt a csatatéren;

Szapolyai Jánosnak nem volt honnan elkésnie;

mi bizonyítja, hogy Szapolyai nem tudatosan maradt távol a mohácsi csatából;

a rendkívüli helyzetben rendkívüli terheket róttak Erdélyre;

továbbá a vajdának nem volt 15 ezer katonája. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Előfizetek

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