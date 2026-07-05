Megvertük a törököt a Mohács előtti napokban

1526 nyarán senki nem számított arra, hogy I. Szulejmán Eszéknél fog átkelni a Dráván, majd toronyiránt északnak haladva a kiterjedt mocsárvidéken vesződik. Magyar részről így lehetetlen, öngyilkos küldetés lett volna a folyó déli oldalán útját állni, váratlan volt a helyzet, nem készültek rá. Tomori Pál mégis az oszmán had elébe sietett, akadályozta ahol tudta, a királyi sereg értékes időt nyert. Mai tudásunkkal nem lehet megítélni, hibázott-e a magyar hadvezetés, amiért nem próbálta tűzön-vízen keresztül megakadályozni az eszéki átkelést – erről szólt a mohácsi csatát bemutató sorozatunk előző része. A folytatásban beszámolunk egy nagy jelentőségű, mégis elfeledett győzelemről közvetlenül a mohácsi csata előtt, majd folytatjuk a történelmi tudatunk hamis dogmáinak cáfolatát. Meg kellett volna támadni a felvonuló oszmán sereget Havasalföld felől? Szapolyai János erdélyi vajda tudatosan maradt ki a mohácsi csatából azért, hogy megszerezhesse a koronát? Dr. B. Szabó János történésszel, hadtörténésszel, a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársával beszélgetve az is kiderül: alapvetően jó volt a magyar védelmi stratégia.
Cikkünk folytatásából többek között kiderül:
- alapvetően nem volt rossz a magyar taktika, ha Szulejmán „logikusan” viselkedik;
- a törökök álhírekkel zavarták a magyar védelem szervezését;
- felmerült, hogy hátba támadják a felvonuló ellenséget;
- Tomori ügyes csellel aratott győzelmet;
- a Karasica mellett háromezer török katona maradt a csatatéren;
- Szapolyai Jánosnak nem volt honnan elkésnie;
- mi bizonyítja, hogy Szapolyai nem tudatosan maradt távol a mohácsi csatából;
- a rendkívüli helyzetben rendkívüli terheket róttak Erdélyre;
- továbbá a vajdának nem volt 15 ezer katonája.
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