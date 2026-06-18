Így foglalták vissza Budát a törököktől

Pontosan 340 éve, 1686. június 18-án kezdte meg Buda ostromát a Lotharingiai Károly herceg és II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem vezette keresztény sereg. A két és fél hónapon át zajló várvívás eredményeként Magyarország a város 145 év után felszabadult a törökök uralma alól – írja a Rubicon.

A hanyatló Oszmán Birodalom utolsó jelentős offenzívája 1683-ban kezdődött, amikor Kara Musztafa nagyvezír ostrom alá vette Bécs városát. A lengyelek és németek ezután hamar a szorongatott osztrákok segítségére siettek, és keresztény koalíciót formálva nem csupán visszaverték a törököket, de ellentámadásba is lendültek. Visszafoglalták Párkányt, majd – Velence, a Német-római Birodalom és Oroszország csatlakozása után – hozzáláttak Magyarország megszállt területeinek visszahódítására. Magyarország önálló hadviselő félként nem vett részt a háborúban, de az ország nemesei, a végvári vitézek és a könnyűlovas hajdúk számos alakulatot adtak a szövetségnek.

A szövetség 1686-ban mintegy 80 000 katonával vonult Buda várához, amelyben körülbelül 15 000 fős török haderő gyűlt össze. A Szent Liga seregei június 12-én közelítették meg Buda várát, és hat nap után megkezdték az erődítmény ostromát.

A heves keresztény ágyútűzben az egyik bástya gyorsan összeomlott, június 22-én pedig felrobbant a védők egyik lőszerraktára is, ami hatalmas kárt tett a várfal egy szakaszán. A csata tehát kedvezően indult a támadók számára, ám a várat védő Abdurrahman pasa ennek ellenére is kitartóan védekezett. Mindeközben Szári Szulejmán nagyvezír 50 000 fős felmentő sereg élén közeledett Buda felé, ahová augusztus 14-én meg is érkezett.

A keresztény sereg eddigre megtépázott lett, ám így is elsöprő győzelmet aratott. A védők helyzete így kilátástalanná vált, de Abdurrahman a végsőkig kitartott. Az ostromlóknak csak szeptember 2-án, együttes rohammal sikerült betörniük a várba, és elfoglalni azt. A döntő támadás során életét vesztette az idős Abdurrahman pasa is, aki kitartásával ellenfelei tiszteletét is elnyerte.

A oszmánok elleni háború egészen az 1699-es karlócai békéig folytatódott, ám Magyarország ezután sem lett független és szabad. Akoronát birtokló Habsburgok annak területét meghódított tartományként kezelték, és eszerint próbálták betagolni birodalmukba.

Magyarország évezredes története bővelkedik a hősi halottakban, sorsdöntő csatákban, árulásokban és merényletekben. Múltunk bizonyos eseményei még a legizgalmasabb filmek történéseit is felülmúlják, ezek közül lapunk sokat cikk formájában dolgozott fel. Íme néhány ezek közül: