Két hollandiai kórházban is azonosították a hantavírust

Negatív lett a KLM holland légitársaság légiutas-kísérőjének hantavírustesztje, akit a fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával ápolnak az amszterdami UMC kórházában. Az országban két másik kórház betegénél azonban kimutatták a fertőzést pénteken. Ezzel az MV Hondius óceánjáróhoz köthető, megerősített fertőzések száma hatra nőtt – írja az MTI.

Világszerte lehetnek fertőzöttek

A KLM légiutas-kísérője annak ellenére produkált negatív teszteredményt, hogy korábban kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A hatóságok eddig 60 olyan embert azonosítottak, akik kapcsolatba kerültek az említett holland nővel, köztük ötöt, akik közvetlenül érintkeztek vele. Az ötből három érintett tesztje negatív lett.

Amint a 24.hu is hírt adott róla, az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius óceánjáró fedélzetén többen hantavírustól betegedtek meg, az utasok közül hárman meg is haltak. A karantén alá vont hajón jelenleg mintegy 150 ember tartózkodik, és úton van Spanyolországba, ahová várhatóan szombaton érkezik meg.

Legalább 29 utas azonban az első haláleset után elhagyta az óceánjárót, sokuk holléte egyelőre ismeretlen. Ezek az emberek potenciálisan hordozhatják a veszélyes kórokozót, ezért világszerte próbálják felkutatni hollétüket és megfigyelni állapotukat.

Legtöbbük vélhetően visszautazott hazájába, az Egyesült Királyságba, az Egyesült Államokba, Ausztráliába, Tajvanra, Szingapúrba, Hollandiába és más országokba, némelyiküknek könnyen sikerült a nyomára akadni. Közülük volt olyan, akinél azóta kimutatták a vírust, és most kórházban kezelik, mások viszont otthonukban különítették el magukat, és egyelőre tünetmentesek.

Mi az a hantavírus?

A járványt a hajón a fejlett országokban meglehetősen ritka hantavírus okozta, amely életveszélyes vese-, tüdő- és szívkárosodásokat okozhat. Nincs rá specifikus kezelés vagy gyógymód, de, ha a páciens időben kórházba kerül, jó eséllyel túlélheti. A hantavírust általában fertőzött rágcsálók vizeletével vagy székletével való érintkezés útján kapják el az emberek.

Az óceánjárón viszont egy ritka fajtája, az Andes hantavírus okozta a megbetegedéseket – ez az egyelten hantavírusfaj, amely emberről emberre is képes terjedni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ennek ellenére úgy látja, nem kell tartani attól, hogy világjárvánnyá fajulna a helyzet, a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony.

A hantavírus akár hosszú heteken keresztül is lappanghat az emberi szervezetben, így az érintetteknek sokáig fogalmuk sincs róla, hogy betegek. Felismerése ráadásul a tünetek jelentkezése után is nehéz, hiszen kezdetben a megfázáshoz, influenzához hasonló panaszokat vált ki, ezért gyakran félrediagnosztizálják. A hantavírussal fertőzött páciensek általában lázat, fejfájást, kimerültséget, izomfájdalmat, émelygést, hányást és hasmenést tapasztalnak. Később azonban életveszélyes vese-, tüdő- és szívkárosodásokat okozhat.

A járvány kitörésével kapcsolatban máig nem tisztázott minden részlet, ezért az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) nemrég a fedélzetre küldte egyik szakértőjét, hogy felderítse a kiváltó okokat, segítse a terjedés megelőzését és első kézből tájékoztathassa a nyilvánosságot.