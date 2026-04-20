Tudomány

Komoly egészségügyi problémákhoz vezethet ez a cukorfajta

Méz csurog
The Washington Post / Getty Images
Vizvári Csenge
2026. 04. 20. 14:00
Méz csurog
The Washington Post / Getty Images
Nem csak az elhízással hozták összefüggésbe.

Zsírképződéshez, sejtenergia-kimerüléshez, valamint anyagcserezavarokkal összefüggő problémákhoz vezethet a fruktóz – írja a MedicalExpress. Az aggodalmak azonban a szabad vagy hozzáadott cukrok részeként fogyasztott fruktózra vonatkoznak, például a cukorral édesített italokra és a feldolgozott élelmiszerekre, nem pedig a gyümölcsökben természetes módon jelen lévő kisebb mennyiségű fruktózra.

Elsősorban a háztartási cukrot (szacharózt) és a magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot vizsgálták meg, és azt, hogyan hatnak az emberi egészségre, különösen a fruktóz, mivel azt gyakrabban fogyasztjuk hozzáadott cukorként, mint gyümölcsökben. Dr. Richard Johnson, a Coloradói Egyetem Anschutz campusának professzora és a tanulmány vezető szerzője szerint a fruktóz nemcsak egy újabb kalóriaforrás, hanem olyan anyagcserejel, amely a zsírtermelést és -tárolást másképp ösztönzi, mint a glükóz.

A tanulmány bemutatja, hogy a fruktóz anyagcseréje hogyan kerüli meg a szervezet energiafeldogozási folyamatainak kulcsfontosságú szabályozó lépéseit. Ez hozzájárulhat az elhízáshoz, inzulinrezisztenciához, valamint szív- és érrendszeri kockázatokkal járhat.

Fontos kiemelni, hogy a fruktóz hatása nem korlátozódik pusztán az étrendi bevitelre. A szervezet belsőleg is képes fruktózt előállítani, ami arra utal, hogy a betegségek kialakulásában betöltött szerepe szélesebb körű lehet, mint azt korábban feltételezték.

