Embert még nem öltek, de ettől még nem veszélytelenek a pandák

A Földön élő nyolc medvefaj közül az óriáspanda az egyik, amelyet kevésbé tartunk veszélyesnek az emberre nézve. A diplomácia és természetvédelem szimbólumaként is ismert, fekete-fehér óriás macit azonban biztonságosabb távolról megfigyelni – írja az IFLScience.

Testalkata masszív, harapása rendkívül erős

Az óriáspandák – ahogyan nevük is sugallja – hatalmasak: négy lábon vállmagasságuk a 60-90 centiméter is eléri, tömegük pedig körülbelül 113 kilogramm. Harapásuk rendkívül erős, közel 1300 newton, amely a jegesmedvék és a barnamedvék után a harmadik legerősebb harapás a medvefélék családjában.

A pandák speciálisan alkalmazkodott, lapos fogakkal és állkapoccsal rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra a kemény bambusz egész napos rágcsálását. Tehát ha emberre támadnának, komoly sérüléseket okoznának. Arról nincs dokumentált eset, hogy valaha is embert öltek volna, támadások azonban ritkábban, de előfordultak.

Egy 2014-es tanulmány három, 2006 és 2009 közötti esetről számol be, amikor óriáspandák a pekingi állatkertben agressziót mutattak emberekkel szemben.

Az egyik eset egy férfiről szól, aki részegen beugrott az óriáspandák kifutójába, hogy megsimogassa őket. Ennek következtében a Gugu nevű panda súlyosan megharapta a férfi jobb vádliját, akit kórházba szállítottak és megműtöttek. Gugu egy véletlenül a kifutóba esett férfit is megharapott – szintén a lábán. A beszámoló szerint a panda száját erőszakkal kellett kinyitni, hogy elengedje a férfit.

Ebből a pár esetből tanulva biztonságosabb messziről csodálni őket, mert habár általánosságban szelídek, ha dühösek vagy félnek, rátámadhatnak az emberre.