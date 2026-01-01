Sokan nem is tudják, hogy betegek: így öl a csendes gyilkos

A magas vérnyomás (hipertónia) a világ egyik leggyakoribb krónikus betegsége: a 18–40 éves korcsoportban minden negyedik ember érintett, 40 és 60 éves kor között minden második, 65 éves kor felett pedig az emberek több mint 70 százaléka.

Mivel sok esetben semmilyen tünettel nem jár, de kifejezetten veszélyes, csendes gyilkosnak is szokták nevezni.

Lesújtó viszont, hogy a betegek csak mintegy fele részesül megfelelő kezelésben, mert a másik felük vagy nem veszi elég komolyan, vagy nem is tud a betegségéről. A 24.hu A csendes gyilkos című cikksorozatában ezért szakértő segítségével járt utána mindannak, amit tudni érdemes a hipertóniáról.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy nem él olyan ember az országban, akinek nincs magas vérnyomással érintett ismerőse. Mindennapisága sokszor sajnos azzal jár, hogy nem mindenki tekint rá sürgős kezelést igénylő állapotként, pedig kifejezetten veszélyes betegségről van szó.

Gyakorlatilag a teljes szervezetünket érinti, nincs olyan része a testünknek, amely ne károsodna tőle.

Dr. Jenei Zsigmond Máté kardiológus ezért azt ajánlja, mindenki tartson otthon vérnyomásmérőt, kortól és nemtől függetlenük, és időnként ellenőrizze vérnyomását. Kiemelten fontos ugyanakkor odafigyelni a mérés helyes módjára, hiszen könnyen téves eredményt kaphatunk, ha valamit elrontunk.

Ha valaki magas vérnyomást észlel magánál, fontos a kezelés mihamarabbi megkezdése, ami akár gyógyszerek alkalmazásával is járhat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az illetőnek élete végéig gyógyszert kell szednie, sőt, ha követi az orvos lapunkban közölt tanácsait, akár fél év alatt elhagyhatja a vérnyomáscsökkentőket.