Lavinát indított el 60 ezer forint

Budapest Főváros Levéltára (Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.08.081) / Klösz György fényképei / Klösz György / Fortepan
Széchenyi István tér, Széchenyi István szobra, háttérben a Magyar Tudományos Akadémia. A felvétel 1890 után készült.
admin Bihari Dániel
2025. 12. 27. 11:57
Óriási összeg volt Széchenyi István 60 ezer forintos felajánlása, ami egy évszázadnyi sikertelen küzdelem után végre áttörte a gátat: a Magyar Tudós Társaság működése jelentős szerepet játszott a kultúrnemzetté válás folyamatában.

A magyar nemzeti ébredés egyik szimbolikus mozzanata Széchenyi István fellépése az 1825. évi pozsonyi országgyűlésen, ahol birtokainak egyévi jövedelmét – mintegy 60 ezer forintot – ajánlotta fel egy magyar tudós társaság megalapítására. A korszak viszonyaihoz mérten rendkívül magas összegű felajánlás váratlanul érkezett, valóságos lavinát zúdítva maga után egy addig példátlan folyamat elindítója lett. Több mint egy évszázadnyi, számos sikertelen próbálkozást követően e gesztus végre áttörést jelentett, és a Magyar Tudós Társaság – későbbi nevén Magyar Tudományos Akadémia – megalapításához vezetett.

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • hogyan próbáltak tudósaink szellemi műhelyeket létrehozni az akadémia előtt;
  • miként segíti a tudományt egy „tudós társaság”;
  • miért nem sikerült több mint egy évszázadig az akadémia megalapítása;
  • hogyan törte át a gátat Széchenyi felajánlása;
  • hogyan lett a kultúrnemzetté válás alapja a Magyar Tudós Társaság.

 

 

