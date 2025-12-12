Sárkányosok voltak a magyar lovagok

A kései, 14. század közepétől terjedő királyi alapítású lovagrendekben természetesen fontosnak számítottak a korai társaságokban megfogalmazott alapértékek – például a kereszténység oltalmazása vagy az erkölcsök tisztelete –, ám a szerveződés valódi célja és a tagok köre gyökeresen megváltozott. Ezeket már azért hívták életre, hogy támaszt nyújtsanak az uralkodói hatalomnak, ezért e társaságokba a legbefolyásosabb főurak és udvari méltóságok kaptak meghívást – írja a Rubicon.hu.

Vére vesztése miatt fehér

Az első ilyen társaságot, a nem túl hosszú életű Szent György-rendet Károly Róbert alapította, majd sorra születtek hasonlók szerte Európában. Szent György és a sárkány harcára utal a Luxemburgi Zsigmond király által 1408. december 12-én létrehozott Sárkányrend is. A sárkány a bűnöket és a keresztény hit ellenségeit szimbolizálja, ám a fenevad összeszabdalt teste, „vértelen hasítéka” azonban éppen a gonosz legyőzésére és – a vörös kereszt megjelenésével – a hit diadalára utalt.

Az alapítólevél szerint: „[…]tiszta szándékunk és törekvésünk jeléül és jelképéül, a körré görbült sárkány jelét vagyis képét, amint farkát nyaka köré tekeri és háta közepén hosszában feje és orra elejétől farka végéig fel van hasítva s a vére vesztése miatt fehér és vértelen hasíték belső széle mentén hosszában elhelyezett vörös keresztet visel, hasonlót ahhoz, amilyen vörös keresztet fehér mezőben magának a dicső György vértanúnak zászlaja alatt vitézkedők szoktak viselni, hordani és használni, mi magunk is választjuk…”

Nők is csatlakozhattak

Az egyházi ihletésű, ám nagyon is világi rend a „szent célokon” túl jóval nagyobb hangsúlyt fektetett Luxemburgi Zsigmond politikai ambícióinak megvalósítására. A rend 24 taggal alakult meg, a királyi pár által meghívott 22 férfi között olyan nagy hatalmú urak szerepeltek, mint Cillei Hermann gróf, Garai Miklós nádor, Stiborici Stibor vajda, Szécsi Miklós tárnokmester vagy Lazarevics István szerb despota.

A rendnek Cillei Borbála királyné is teljes jogú tagja volt – sőt, később más nők is felvételt nyertek a társaságba.

Ebben az is szerepet játszhatott, hogy az uralkodó leánya öröklési jogát is igyekezett elismertetni szövetségeseivel. A Sárkányrenddel Zsigmond az ugyancsak az oszmánok ellen küzdő déli ütközőállamok vezetőit is szorosabban magához kapcsolta, a szerb despota mellett meghívta Hervoja bosnyák vajdát és II. Vlad havasalföldi vajdát is – utóbbiról itt írtunk részletesen.

A taglétszám gyorsan nőtt, 1409-ben osztrák és stájer főurak csatlakozásával a duplájára nőtt. Zsigmond német-római császárként 1433-tól számos koronás főt hívott meg a Sárkányrendbe, ami ezáltal egyfajta kitüntetéssé vált. Halálával azonban a rend jelentősége is gyorsan hanyatlott annak ellenére, hogy I. Albert, Hunyadi Mátyás és III. Frigyes német-római császár is adományozta, illetve viselte a lovagrend inszigniáit.