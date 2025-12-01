agylustaságmotivációmozgás
Tudomány

Így irányítja az agy a lustaságot

Tatiana Meteleva / Getty Images
Nádasdi Éva
2025. 12. 01. 15:21
Tatiana Meteleva / Getty Images

Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy a nap végén nem volt kedvünk berakni a mosást, elmenni futni vagy megfőzni a holnapi ebédet. Ilyenkor felmerülhet bennünk a kérdés:

mi az oka demotiváltságunknak?

Ennek járt utána Masud Husain, az Oxfordi Egyetem neurológusa, a kognitív idegtudomány szakértője és az Our Brains, Our Selves (Mi agyunk, mi magunk) című könyv szerzője a The Guardian felületén.

Az agyunk motivációja

A választ a legtöbben a személyiségben, a körülményekben, a neveltetésben vagy az étrendben keresik. Azonban az agyi vizsgálatok feltártak olyan mechanizmusokat az agyban, amelyek a motivációt szabályozzák. Amikor ezek a folyamatok működésképtelenné válnak, az eltökélt emberek is könnyen apátiába eshetnek. A neurológus az egyik páciensét említette példaként, aki egyik napról a másikra teljesen elvesztette a lelkesedését a munkahelye és a baráti kapcsolatai iránt.

Később fény derült arra, hogy a viselkedésváltozás oka két kisebb sztrók volt, amelyek hatással voltak az úgynevezett bazális ganglionokra. Ezek kulcsfontosságúak a motiváció szempontjából, mivel összekapcsolják a szükségleteinket és a vágyainkat a cselekvéssel.

Az ilyen helyzetekben a dopaminrendszert serkentő gyógyszerek hatékonyak lehetnek.

A szakértők eddig úgy vélték, a dopamin az örömhöz kapcsolódik, míg valójában a vágyat ösztönzi – arra motiválja az embereket, hogy elérjék azokat a célokat, amelyeket jutalmazónak találnak.

Nem mindenkinek éri meg az erőfeszítést

Az Oxfordi Egyetemen egy kísérletben rendkívül motivált és kifejezetten nemtörődöm diákok agyműködését figyelték meg. Arra kérték a résztvevőket, döntsenek arról, elvégeznek-e egy-egy rövid cselekvést vagy sem – mint például, megéri-e 6 darab almáért 80 százalékos erőfeszítést megtenniük. Az eredmények szerint a motiválatlan emberek nem hajlandóak annyit fáradozni, ha a nyereség elhanyagolhatónak tűnik.

Emellett az apatikus alanyoknál a motivációért felelős agyi területek keményebben dolgoztak. Mivel a nagyobb agyi munka kellemetlen, ha lehet, inkább elkerüljük azt, így a demotivált emberek gyakran ahelyett, hogy mérlegelnék a cselekvésért járó jutalmat, hajlamosak egyszerűen nemet mondani.

A kutató arra is adott tippeket, miképp érhetjük el a változást.

Jó módszer lehet például, ha előre megtervezzük a napunkat vagy a hetünket.

Ez csökkenti annak terhét, hogy folyamatosan mérlegelni kelljen, melyik tevékenység éri meg a fáradságot. Emellett érdemes örömöt, sikerélményt okozó programokat is beépíteni a napirendünkbe.

A testmozgás is pozitív hatással lehet az apátiánkra. Az agy dopaminrendszerén keresztül heti háromszor 40-60 perc séta, edzés vagy tánc jelentősen javíthatja a motivációt. Továbbá az okostelefonokon beállítható riasztások vagy egyéb vizuális emlékeztetők – például a futócipő ajtó mellé helyezése – szintén ösztönzőek lehetnek.

Kapcsolódó
Nincs mit tenni, az emberi agy lustaságra van programozva
Nem véletlen, hogy minden nap akkora küzdelem lejutni az edzőterembe.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiterjeszti az árrésstopot a kormány decembertől, itt az új termékek listája
Ezért vetített kormánypropagandát a Cinema City a gyerekeknek szóló Zootropolis 2 előtt
„Nem volt ezzel semmi probléma” – mondta Szijjártó a Putyin–Orbán-találkozón történt súlyos félrefordításokról
Sztárban Sztár All Stars: egy énekes kiesett, kialakult a döntős mezőny
Szijjártó Péter a külügyi bizottság ülése után
„Nem a Rigó utcában dolgozom” – Szijjártó Péter a szinkrontolmácsról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik