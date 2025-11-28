Több tízezer elásott pénzérmét találtak egy lakóház kertjében

Több tízezer ókori pénzérmét találtak a franciaországi Lotaringiában, egy kibővítésre váró lakóház mellett – számolt be róla az INRAP francia régészeti intézet. Az építési munkákat megelőző feltárások alkalmával a régészek gall kori település romjaira bukkantak, ezek közül kerültek elő a több mintegy 1700 éves fizetőeszközök.

5 fotó

Három egymáshoz közeli lakóház maradványai között három méretes cserépedényt fedeztek fel, amelyek bronzérmék ezreivel voltak töltve. Kettőt közölük kiürítettek, a harmadik még teli van, tartalmát laboratóriumban fogják elemezni. A három amfora egyenként ötven kilót nyomott, a bennük talált, különböző római császárok képmását viselő pénzérmék számát 40 ezerre becsülik. Az agyagedényeket a kései ókorban, Krisztus után 280 és 310 között áshatták el – foglalta össze az MTI.

Az ókorban és a középkorban viszonylag gyakran fordult elő, hogy az emberek elásták értékeiket, spórolt pénzüket legtöbbször vallási rítusok részeként vagy azért, hogy elrejtsék egy fegyveres konfliktus idején. A szakértők szerint ez esetben azonban nem ez történt, a rengeteg érmét ugyanis látszólag nem hirtelen és nem is háborús időszakban ásták el. Az edények szájai ráadásul a talajjal egy szintben lehettek, vagyis könnyen hozzájuk lehetett férni, ha pénzt akartak kivenni vagy betenni.

A régészek ezért azt feltételezik, hogy a régi, forgalomból kivont pénzérméket gyűjthették bennük, az új fizetőeszközök bevezetése után. A korszakban gyakoriak voltak a pénzreformok, így ez a magyarázat logikusnak tűnik.

A most felfedezett gall települést feltehetőleg a 4. század közepéig lakták, ekkor azonban elhagyták, egy hatalmas tűzvészt követően. A régészek most a település központjának egyik negyedét tárták fel. Az ásatásokat visszatemetik, de a telek tulajdonosa pincét kíván berendezni a római kori gall épületekben.