Elveszett bolygó nyomaira bukkantak a Naprendszerben

Új részletek derültek ki a Theia bolygóról, amely évmilliárdokkal ezelőtt tűnt el Naprendszerünkből. A Hold elődje sokkal közelebb lehetett a Naphoz, mint eddig gondoltuk – írta az Euronews.

A tudományos konszenzus szerint a Theia mintegy négy és fél milliárd éve összeütközött a Földdel, és az ennek hatására kialakuló törmelékből jött létre a Hold. Emellett a Theiaiból származó anyagok a bolygónkba is beágyazódtak.

Mivel az égitest több milliárd éve eltűnt, a kutatóknak eddig nem állt rendelkezésére közvetlen kémiai bizonyíték az elmélet alátámasztására. Most azonban francia, német és amerikai csillagászok korai holdi és földi kőzeteket elemeztek, hogy fényt derítsenek a Theia származására.

A kutatócsoport földi kőzetekben és az Apollo-űrhajósok által a Hold felszínéről hozott mintákban lévő izotópokat elemezték – ezek egyfajta kémiai ujjlenyomatoknak felelnek meg.

Korábbi vizsgálatok már kiderítették, a földi és holdi képződmények fémizotóp-arányai szinte teljesen megegyeznek. A hasonlóság miatt nehéz megkülönböztetni egymástól a bolygónkból és a nekiütközött égitestről származó anyagokat.

A vas-, króm-, cirkónium- és molibdénizotópok vizsgálatát követően a csapat több száz lehetséges forgatókönyvet modellezett a korai Földdel és a Theiaval kapcsolatban. A mintázatok összehasonlítását követően arra jutottak, az ősi bolygó a belső Naprendszerben keletkezhetett, még közelebb a központi csillaghoz, mint az akkori Föld.

A csillagászok azt remélik, az eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy többet megtudjunk arról, hogyan növekednek, ütköznek és fejlődnek az égitestek egy fiatal bolygórendszerben.