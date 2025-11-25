csillagászatföldholdnaprendszer
Tudomány

Elveszett bolygó nyomaira bukkantak a Naprendszerben

Pablo Carlos Budassi / Stocktrek Images / Getty Images
Nádasdi Éva
2025. 11. 25. 04:10
Pablo Carlos Budassi / Stocktrek Images / Getty Images

Új részletek derültek ki a Theia bolygóról, amely évmilliárdokkal ezelőtt tűnt el Naprendszerünkből. A Hold elődje sokkal közelebb lehetett a Naphoz, mint eddig gondoltuk – írta az Euronews.

A tudományos konszenzus szerint a Theia mintegy négy és fél milliárd éve összeütközött a Földdel, és az ennek hatására kialakuló törmelékből jött létre a Hold. Emellett a Theiaiból származó anyagok a bolygónkba is beágyazódtak.

Mivel az égitest több milliárd éve eltűnt, a kutatóknak eddig nem állt rendelkezésére közvetlen kémiai bizonyíték az elmélet alátámasztására. Most azonban francia, német és amerikai csillagászok korai holdi és földi kőzeteket elemeztek, hogy fényt derítsenek a Theia származására.

A kutatócsoport földi kőzetekben és az Apollo-űrhajósok által a Hold felszínéről hozott mintákban lévő izotópokat elemezték – ezek egyfajta kémiai ujjlenyomatoknak felelnek meg.

Korábbi vizsgálatok már kiderítették, a földi és holdi képződmények fémizotóp-arányai szinte teljesen megegyeznek. A hasonlóság miatt nehéz megkülönböztetni egymástól a bolygónkból és a nekiütközött égitestről származó anyagokat.

A vas-, króm-, cirkónium- és molibdénizotópok vizsgálatát követően a csapat több száz lehetséges forgatókönyvet modellezett a korai Földdel és a Theiaval kapcsolatban. A mintázatok összehasonlítását követően arra jutottak, az ősi bolygó a belső Naprendszerben keletkezhetett, még közelebb a központi csillaghoz, mint az akkori Föld.

A csillagászok azt remélik, az eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy többet megtudjunk arról, hogyan növekednek, ütköznek és fejlődnek az égitestek egy fiatal bolygórendszerben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy kisfiú halálának is köze lehet az isztambuli szállodához, ahol nemrég mérgezésben meghalt egy család több tagja
Találtak egy 70 évvel ezelőtti fényképet a Lukács Gyógyfürdőben, hétfőn pont a rajta látható nő kért segítséget a pénztárnál
Zelenszkij és az ukránok felsorolták, mibe nem fognak beleegyezni
Tüntetés lesz az MVM ellen a "horribilis" számlák miatt Budapesten
Mi értelme ennek a béketervnek?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik