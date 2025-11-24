Olyan eredményt kaptak a tudósok, amiről mindenki azt hitte, lehetetlen

A mohákról régóta tudni már, hogy rendkívüli alkalmazkodóképességgel bírnak, mivel napjainkban a Földön sokszor vulkáni kőzetek között és hegycsúcsokon is megtalálhatók ezek a növények. Egy nemrégiben végzett kísérlet során a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy képesek lehetnek-e ellenállni az űr hatásainak, és a jövőben alkalmasak lehetnek-e a hold vagy a Mars zöldítésére – írja a Gizmodo.

Mivel a Physcomitrium patens genetikája már jól ismert volt a kutatók előtt, ideális alany volt a vizsgálatokhoz, melyek 283 napig tartottak. A mohaspórákat persze nem csak úgy kirakták a Nemzetközi Űrállomás (ISS) külsejére, hanem egy speciális panelen kaptak helyet. Az iScience című tudományos folyóiratban megjelent publikációban a kutatók kifejtették, hogy a spórák vákuumnak, kozmikus sugárzásnak és extrém hőmérséklet-ingadozásnak voltak kitéve, hogy a mikrogravitációról már ne is beszéljünk.

Ezek tükrében a szakemberek arra számítottak, hogy mind el fog pusztulni, de erre jócskán rácáfolt a moha.

A tapasztalatok szerint a növényt ugyanis olyannyira nem rázták meg a zord körülmények, hogy 80 százalékos túlélési arány rajzolódott ki, ezeken belül pedig 90 százalék még később is tudott csírázni. Az eredmények élesen szembemennek a kutatók várakozásaival, mivel a szakemberek arra számítottak, hogy minden spóra el fog pusztulni az űrben. Erre azonban annyira rácáfolt az űrben edződött moha, hogy a Földön néhány még teljesen életképes növénnyé fejlődött.

Ez a felfedezés teljesen új távlatokat nyithat az asztrobiológiai kutatások terén, ami kulcsfontosságú lehet az emberiség jövőbeni holdmissziói és a Mars-kutatásai során. Azt azonban fontos kiemelni, hogy a vizsgálat csupán egy mohafajra fókuszált, így nem feltétlenül ad teljes képet arról, hogy a mohák általánosságban hogyan reagálnak az ilyen szélsőséges körülményekre. A vizsgálatok azonban tovább folytatódnak, így a jövőben még többet tudhatunk majd meg az egyes növények túlélési képességeiről az űr zord körülmények között.