Ez a növény túlélheti a marsi körülményeket

Egy új vizsgálat alapján a többek között az Antarktiszon és a Mojave-sivatagban előforduló Syntrichia caninervis mohafaj ellenállhat a marsihoz hasonló körülményeknek, többek között a szárazságnak, a nagyfokú sugárzásnak és az extrém hidegnek – írja a The Guardian. Daojüan Csang, a Kínai Tudományos Akadémia munkatársa és kollégái szerint eredményeik megalapozzák a szélsőséges stresszkörülményekhez alkalmazkodott növények felhasználásával történő űrbéli kolonizációt.

Mivel a növények hatékonyan alakítják át a szén-dioxidot és a vizet oxigénné és szénhidrátokká, fontosak lehetnek a hosszú távú űrmissziókban. Bár a Syntrichia caninervis nem ehető, így is segítséget jelenthet az űrben.

Csang és kollégái arra jutottak, hogy a faj nemcsak túléli a szinte teljes kiszáradást, hanem gyorsan fel is épül abból. A kísérletekben a moha akár öt évet is eltöltött mínusz 80, illetve akár 30 napot mínusz 196 Celsius-fokon, emellett gammasugárzásnak is kitették. A növény túlélte ezeket az extrém behatásokat.

A szakértők a marsihoz hasonló nyomású, hőmérsékletű, légkörű és UV-sugárzású környezetnek is kitették a fajt, amely még hét napnyi expozíció után is regenerálódott.

A csapat szerint a mohát a jövőben a Marsra és a Holdra is el lehetne szállítani további vizsgálatok céljából.

Fontos kiemelni: a tanulmánnyal kapcsolatban független szakértők több kritikát is megfogalmaztak. A kutatásnak megvannak a maga korlátai, azt például nem sikerült bizonyítani, hogy a faj jelentős oxigénforrás lenne, illetve hogy képes lenne szaporodni marsi körülmények között. Emellett a részecskesugárzás hatásait sem mérték fel a szakértők, és azt is érdemes hozzátenni, hogy a Marson a hőmérséklet ritkán emelkedik fagypont fölé, ami lehetetlenné teszi a növények kültéri termesztését.