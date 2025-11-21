Levágott fejet találtak egy régészeti ásatáson

Emberi koponyára bukkantak egy körülbelül 2000 éves erőd falainál Spanyolországban – számolt be róla a Live Science. A régészek úgy gondolják, a maradvány egy helyi katonáé lehetett, akit a rómaiak brutális módon meggyilkoltak, majd levágott fejét az erőd falára helyezték elrettentésként.

5 fotó

Amint a felfedezésről készült tanulmányból kiderül, az erődöt a cantabrusok építették, akik az Ibériai-félszigetet északi részét lakó kelta népcsoport voltak. A Római Birodalom a Krisztus előtti 1. században számos hadjáratot indított ellenük, hogy elfoglalhassák a félszigetet, ennek részeként támadhatták meg a most feltárt erődöt is.

Az építmény falainál a kutatók több száz lövedék maradványait találták meg, ami azt jelzi, hogy a rómaiak sűrű nyílzáporral sújtották. Környékén emellett fegyverek és páncélok töredékeit is azonosították, ami közelharcra utal. A csata végül a rómaiak győzelmével zárult, akik diadaluk szimbólumaként az egyik védő levágott fejét helyezték az erőd falára.

A koponyán végzett vizsgálatok eredményei arra mutatnak, hogy a testrész egy helyi férfié volt, aki mintegy 45 éves lehetett halálakor. Feje hónapokon keresztül állhatott az építményen, majd leesett a falak elé. Nem sokkal később a rómaiak szinte teljesen elpusztították az erődítményt, amelynek leomló törmelékei maguk alá temették és betörték a koponyát.

A szakértők elárulták, a római katonák gyakran tették szemlére megölt ellenségeik holttesteit, illetve levágott fejüket, kezüket. Ez a módszer arra szolgált, hogy elrettentsenek mindenkit az ellenük vállalt harctól.

A most felfedezett koponya újabb apró részletet tár fel arról, milyen is lehetett az élet a Római Birodalom idején, amely minden idők egyik legnagyobb összefüggő területű állama volt. Bár már évszázadok óta nem létezik, épületei és tárgyai máig megtalálhatók Európa-szerte szinte mindenhol.