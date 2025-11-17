havazáshavas esőidőjáráseső
Havazás jöhet hétfő délután

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 11. 17. 12:06
Varga Jennifer / 24.hu

Három megyét leszámítva az egész országra elsőfokú, sárga riasztást adott ki zivatarok veszélye miatt a Hungaromet. Északnyugat felől ugyanis egy markáns hidegfront érkezik, ami erős, viharos szelet, esőt, záporokat hoz magával.

A front mögött a délutáni órák második felében kezdődik meg a magasabb légrétegekben a hideg, fagyos levegő beáramlása. Az Időkép szerint az esti, késő esti órákban az érkező fagyos légtömeg átfedésbe kerülhet a távozó csapadékmezővel, így

a magasabb hegycsúcsokon havas eső, havazás válthatja az esőt.

A szánkókat egyelőre azonban nem érdemes elővenni, megmaradó hóra ugyanis most még nem nagyon kell számítani, inkább csak látványhavazásra van esély.

