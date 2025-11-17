A Fehér Lótusz miatt nőtt az érdeklődés egy gyógyszer iránt

Az HBO sikersorozatának, A Fehér Lótusznak a 3. évadában szinte minden részben többször lehetünk szemtanúi annak, ahogy a gazdag háziasszony, Victoria Ratliff (Parker Posey) a gyógyszere után nyúl. Úgy látszik, ez a mozdulat nagy hatással volt a nézőkre: egy új kutatás szerint a széria bemutatását követően jelentősen megnövekedett a lorazepam tablettával kapcsolatos Google-keresések száma – számolt be róla a Guardian.

A lorazepam a benzodiazepinek gyógyszercsoportba tartozik, leginkább a súlyos szorongás rövid távú kezelésére írják fel. A San Diegó-i Kaliforniai Egyetem kutatói a Google adatait elemezve arra figyeltek fel, hogy a készítményre vonatkozó kérdések 2022 és 2025 között stabilak voltak,

majd a harmadik évad február 16-i premierje után megugrottak, és további 12 héten át kiemelkedően magas maradtak.

Ebben az időszakban kétszer annyi, közel 1,6 millió extra keresést produkált a téma, mint az normál körülmények között elvárható lett volna.

A gyógyszer beszerzésével kapcsolatban is jelentősen nőtt az érdeklődés: nagyjából 30 000-rel többen kerestek rá a Google-n, mint általában. Dr. Olivia Maynard drogfogyasztással foglalkozó pszichológus nem vett részt a kutatásban, de úgy gondolja ez a jelenség aggodalomra adhat okot, mivel akiket a sorozat arra biztatott, hogy kipróbálják a gyógyszert, azok akár illegális forgalmazókhoz is fordulhattak a beszerzése érdekében.

A nem megbízható oldalakon ráadásul a készítmények gyakran helytelenül adagoltak, vagy eltérő hatóanyagokat tartalmaznak. Például több online vásárolt készítményről derült ki nemrégiben, hogy veszélyes szintetikus opioidokat tartalmaz, amelyek akár túladagolást, majd halált is okozhatnak.

A sorozat a mellékhatásokat is helytelenül jelenítette meg: nem mutatta be, hogy a lorazepam szedésének hirtelen beszüntetése akár pánikrohamot, izgatottságot és görcsrohamokat is előidézhet, és a gyógyszer mellett kifejezetten veszélyes alkoholt fogyasztani. A kutatók szerint a szórakoztatóiparnak ki kellene dolgoznia egy megfelelő ábrázolási módszert a vényköteles készítmények megjelenítésében, illetve egészségi információs paneleken keresztül is tájékoztathatnák a nézőket.

Harry Sumnall, a Liverpool John Moores Egyetem szenvedélybetegségekkel foglalkozó professzora azt mondta, hogy bár egyes műsorok végén megjelenítenek útmutatásokat a szerek kapcsán, de nem gondolja, hogy ez a kreatív szempontból reális elvárás lenne. Megjegyezte továbbá, hogy a legnagyobb hatást inkább az illegális gyártók és szabályozatlan forgalmazók ellen való fellépéssel és a vényköteles gyógyszereket felíró orvosok képzésével lehetne elérni.