Eddig ártalmatlannak hitt édesítőszerről derülhetett ki, hogy káros

Az eritritet, amely a fehérjeszeletektől az energiaitalokig szinte mindenben megtalálható már napjainkban, hosszú ideje a cukor biztonságos alternatívájaként tartják számon. Egy friss kutatás azonban rámutatott, hogy a széles körben használt édesítőszer csendben gyengítheti a szervezet egyik legfontosabb védvonalát, ami a szívinfarktus és a stroke kockázatát is növelheti – írja a Science Alert.

A Colorado Egyetem tanulmánya szerint az eritrit károsíthatja a vér-agy gát sejtjeit, vagyis az agy biztonsági rendszerét, amely távol tartja a káros anyagokat, miközben átengedi a hasznos tápanyagokat. A tanulmányban a kutatók a vér-agy gát sejtjeit olyan mennyiségű eritritnek tették ki, amennyi az édesített üdítőitalok elfogyasztása után bekerül a szervezetbe. A kutatók ezt követően egy olyan sejtkárosodási láncreakciót figyeltek meg, amely az agyat sebezhetőbbé teheti a vérrögökkel szemben – ami a stroke egyik vezető oka.

Az eritrit oxidatív stresszt váltotta ki.

Ez röviden annyit tesz, hogy a szervezetben megnő a szabad gyökök mennyisége, ezt pedig nem tudja kellő számú antioxidánssal semlegesíteni. A folyamat a sejtek károsodásához vezethet, ami számos krónikus betegség kialakulásához is hozzájárulhat. A támadás legtöbbször súlyosan károsította a sejteket, de volt, hogy egyenesen elpusztította azokat. A kutatók szerint, ami ennél is aggasztóbb volt, az az eritrit hatása az erek véráramlást szabályozó képességére. A tanulmány megállapította, hogy az eritrit csökkentette a nitrogén-monoxid termelést, miközben fokozta az endothelin-1 szintjét. Ennek eredményeként a vérerek beszűkültek, ami megfoszthatja az agyat az oxigéntől és a tápanyagoktól.

A kutatók ezzel párhuzamosan arra is felhívták a figyelmet, hogy az eritrit látszólag szabotálta a szervezet természetes védekezőképességét a vérrögök ellen. Normális esetben, amikor vérrögök képződnek az erekben, a sejtek egy „vérrögbontót”, az úgynevezett szöveti plazminogén aktivátort szabadítanak fel, amely feloldja az elzáródást, mielőtt az stroke-ot okozhatna. Az édesítőszer azonban blokkolta ezt a védőmechanizmust.

Az európai szabályozó hatóságok korábban biztonságosnak minősítették az eritrit fogyasztását. Az új kutatás azonban egyre több bizonyítékról tanúskodik, amelyek arra utalnak, hogy a cukorpótlók is váratlan egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A kutatók szerint tehát bár az eritrit segíthet az embereknek elkerülni a túlzott cukorfogyasztás közvetlen káros hatásait, a vér-agy gátra gyakorolt ​​hatása arra utal, hogy a gyakori használat veszélyeztetheti az agy és a szív egészségét.