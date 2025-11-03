fátyol-vízesésszilvásváradcsapadékhiánykiszáradás
Tudomány

Kiszáradt a Fátyol-vízesés, hazánk egyedülálló természeti kincse

Tiszafüred Időjárás / Facebook
24.hu
2025. 11. 03. 10:44
Tiszafüred Időjárás / Facebook

Az elmúlt egy hónap nem bővelkedett csapadékban az ország nagy részén. Ennek pedig meg is lett a következménye, ugyanis folyóink vízállása kifejezetten alacsony. Több vízfolyásunkon a hétfőn érkező csapadék sem fog jelentősen segíteni, ugyanis keddtől ismét csapadékmentes időszak várható, írja az Időkép.

Járdán János, a Tiszafüred Időjárás oldal vezetője november 1-jén Szilvásváradon járt, ahol megdöbbenve tapasztalta, hogy teljesen kiszáradt a Szalajka-patak felső része.

Több felvétel is készült a kiszáradt Fátyol-vízesésről, a Felső-tóról, valamint a kiszáradt patakmederről. Hazánk egyedülálló természeti kincse tehát jelen állás szerint víz nélkül maradt, a Szalajka-patak medrét pedig víz helyett levelek borítják.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sztárok a ringben, celebek a nézőtéren – galériánk a Sztárbox szuperdöntőjéről
Országosan ellenőrzik a gíroszosokat, miután a nagy többségüknél problémákat találtak
Fehér cápákat terrorizálnak a kardszárnyú delfinek
Megvannak az idei Sztárbox-bajnokok: Kulcsár Edina és ifjabb Schóbert Norbi is győztek
Magyarország történetének legnagyobb katonai adatlopási botránya miatt menesztették, most hozzá került a hazai űripar felügyelete
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik