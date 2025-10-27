krokodiltámadáskrokodilausztráliaqueensland
Krokodil támadt egy 14 éves fiúra Ausztráliában

2025. 10. 27.
Kórházba került egy 14 éves fiú Ausztráliában, miután megtámadta egy krokodil. A fiatal áldozat egy tengerparton horgászott, amikor a ragadozó nekirontott – számolt be róla a The Guardian.

A helyi mentőszolgálat szóvivője elmondta, a fiú lába és törzse is megsérült a támadásban, de állapota stabil. A hatóságok azt is elárulták, az tinédzser combig érő vízben pecázott a krokodil felbukkanásakor. Az érintett partszakaszon figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és drónokkal, valamint csónakokkal keresik a ragadozót, de egyelőre nem akadtak nyomára.

A szakértők szerint egyébként október a térségben a krokodilok szaporodási időszaka, ilyenkor pedig kifejezetten ingerlékenyek ezek az állatok. Éppen ezért ebben a hónapban érdemes minden ismert élőhelyüket messze elkerülni.

