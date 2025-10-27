2025. április 21-én egy 40 éves turista sznorkelezett a Földközi-tengeren, több mint 100 méterre az izraeli Hadera partjaitól, és egy GoPro kamerával filmezett egy csapat sötétcápát, amelyről hagyományosan azt gondolták, ártalmatlanok az emberre. A találkozó azonban egy friss, az Ethology folyóiratban közzétett tanulmány szerint halálesettel zárult, a kutatók pedig azt is elmagyarázták, mi vezetett ehhez – írja a Science Alert.

A tudósok úgy vélik, a támadás akkor kezdődött, amikor egy kíváncsi cápa nem támadó szándékkel, felfedező harapást mért a GoPro kamerára, azt azonban elvétette. Ehelyett megharapta a kamerát tartó férfit, aki rögtön vérezni kezdett. Ez minden bizonnyal „táplálkozási őrületet” váltott ki a gyülekező cápák között. A szemtanúk hallották, ahogy a férfi azt kiabálja:

Segítség… megharaptak.

Ezt követően nem sokkal eltűnt a szemek elől, a víz vörösre változott, miközben egyre több hát- és farokúszó megjelent a környéken. Eric Clua, a Párizsi Tudomány és Irodalom Kutatóegyetem és Kristian Parton, az Exeteri Egyetem tengerbiológusa azt mondta, másnap a kutatások során kis mennyiségben emberi maradványokat találtak, amelyek lehetővé tették az áldozat személyazonosságának megerősítését. Azt is megállapították, hogy a férfivel több cápa végzett.

Az ökoturizmus a ludas?

A sötétcápák arról ismertek, hogy általában nem agresszívak az emberekkel szemben, így biztonságosnak tekinthetők ökoturisztikai szempontból. Az ilyen utak során az emberek kapcsolatba léphetnek a lenyűgöző tengeri ragadozókkal, és ételt is adhatnak nekik. Hadera pedig felkapott hely a megfigyelésre: egy közeli üzem ugyanis meleg vizet pumpál a területre, ami nagy számban vonzza a sötétcápákat. Clua és Parton úgy vélik, hogy ez a gyakori interakció az emberekkel, valamint az etetések jelentősen hozzájárulhattak a halálos kimenetelű balesethez.

A tudósok szerint a legjobb megoldás a cápák etetésének betiltása lenne a régióban, hogy megszüntessék a „kolduló” viselkedést, így egészségesebb távolságot tartsanak fenn a cápák és az emberek között. „A legrosszabb megoldás az lenne, ha válogatás nélkül leölnék az összes cápát, amely ezen a területen található, mivel ezért a konkrét incidensért lényegében az emberek a felelősek” – írták.