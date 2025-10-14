Így alakult ki pusztító jégcunami egy kanadai folyónál

Tavaly decemberben egy, a kanadai Yukon területén kialakult földcsuszamlás egy folyót is érintett, ritka és pusztító természeti katasztrófát hozva létre – írja a Live Science. Egy friss tanulmány segíthet a jelenség alaposabb megértésében.

Az esemény során a folyóban lévő jégtáblák miatt jégcunami alakult ki, nagy távolságban letarolva a fákat.

Derek Cronmiller, a Yukoni Geológiai Intézet munkatársa arra jutott, hogy bár a károkozás jelentős volt, nyári földcsuszamlás és jégmentes folyó esetén a pusztítás még súlyosabb lett volna. Cronmiller szerint eredményei segíthetnek jobban megérteni a földcsuszamlások hatásait a hideg régiókban.

A kutató 24 nappal az esemény után látogatott el a helyszínre. A jégcunami 2024. december 17-én csapott le, amikor a Takhini folyó feletti meredek lejtő bármiféle előjel nélkül leomlott, nagyjából 118 ezer köbméternyi földet és sziklát juttatva a jéggel borított folyóba. A parton végül 7,2 hektárnyi területet érintett a jég, egyes darabok nagyjából 250 méterre jutottak, és a töredékek mérete akár a 4 négyzetmétert is elérte.

A jégcunami a partról gyakorlatilag elsöpörte a növényzetet, csak a legnagyobb fák maradtak meg. Egyes jégdarabokon vastag üledékréteg volt, Cronmiller szerint ezek eredetileg a mederhez tapadtak, de a földcsuszamlás ereje kiszakította őket.

Földcsuszamlások általában hóolvadás, esőzések vagy emberi tevékenység következtében történnek, Cronmiller viszont a 2024-es esemény kapcsán nem bukkant külső tényőre. A jelenség hátterében ehelyett repedések lehettek felelősek.

Szerencsére a katasztrófában senki sem sérült meg. A földcsuszamlás lakott területektől távol következett be, igaz, a környéket rekreációs célra viszonylag sokan használják. Az esemény miatt a folyó beszűkült, illetve törmelék halmozódott fel benne, ez még évekig problémát jelenthet a kenusok számára.