Egy vagyonért vette meg valaki Einstein hegedűjét

Rekordáron, 860 ezer fontért (mintegy 388 millió forintért) kelt el egy brit aukción Albert Einstein első hegedűje – írja a MTI a BBC News tudósítása alapján. Az 1894-ből származó Zunterer hegedűért eredetileg 300 ezer font körüli összeget várt az aukciósház, ám a hangszert ennek csaknem háromszorosáért vásárolták meg, ami a legmagasabb ár valaha egy olyan hegedűért, amely nem egy híres hegedűművész tulajdona volt vagy nem Stradivari műhelyéből került ki.

Ezt a rekordot korábban egy olyan hegedű tartotta, amelyen a Titanicon játszottak. Az árverésen egy filozófiakönyv is elkelt, amit a tudós ajándékozott egy barátjának, ezért 2 200 fontot (994 ezer forintot) fizetett valaki.

Az aukciót azokból a tárgyakból rendezték, amelyeket Einstein jó barátjának, Max von Laue német fizikusnak ajándékozott 1932-ben. Nem sokkal később menekült el a náci Németországból Amerikába az egyre fokozódó antiszemitizmus miatt. Von Laue 20 évvel később egy ismerősének, az Einsteinért rajongó Margarete Hommrichnak ajándékozta tovább a gyűjteményt. Most Hommrich dédunokája bocsátotta aukcióra a tárgyakat.

Einstein négyévesen kezdett hegedülni, és élete folyamán minden nap játszott a hangszeren. Mindig azt mondta, hogy ha nem tudós lett volna, akkor zenész szeretett volna lenni. Einstein Amerikában egy másik hegedűn játszott, amellyel megérkezése után, 1933-ban ajándékozták meg. Azt a hangszert 2018-ban 516 ezer dollárért (174 millió forintért) vásárolták meg egy New York-i árverésen.

