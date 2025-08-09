Az időjárás is közrejátszott abban, hogy Nagaszakit támadták meg – 80 éve dobták le az atombombákat Japánra

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1945. augusztus 9-én dobta le az amerikai légierő a világ második, és egyben azóta is utolsó, éles helyzetben bevetett atombombáját Nagaszakira. A három nappal korábban, augusztus 6-án Hirosimára, majd 9-én a kikötővárosra ledobott atomtöltetek addig elképzelhetetlen mértékű pusztítást végeztek a két japán városban.

A becslések szerint a két robbanás összesen 20–30 négyzetkilométernyi területet tett a földdel egyenlővé, és 110–210 ezer – főként civil – embert gyilkolt meg közvetlenül. A sugárfertőzés okozta szövődményekbe belehaló emberekkel együtt összesen több mint 450 ezer áldozata lehetett a két atomcsapásnak.

A második világháború lezárásában kulcsszerepet játszó események kerek évfordulója egyúttal azt is jelenti, hogy már több mint nyolc évtizede él az atomfegyverek fenyegetésének árnyékában az emberiség.

Bár a hidegháború vége után jó darabig úgy tűnt, hogy búcsút inthetünk a tömegpusztító fegyverek okozta nukleáris szorongásnak, az orosz-ukrán háború kitörése óta egyre gyakrabban kerül elő az egymásnak feszülő nagyhatalmak közötti kommunikációban az atomháború lehetősége. A szomorú évforduló alkalmából felelevenítjük az emberiség által létrehozott legveszélyesebb fegyver előállításához vezető utat, és azt a három napot, ami örökre megváltoztatta a történelmet.