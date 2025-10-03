Kiderülhetett, miért élnek tovább a nők, mint a férfiak

Közismert, korokon átívelő tény, hogy a nők nagy általánosságban tovább élnek, mint a férfiak. Ez pedig nem is csak az embereknél van így, több fajnál is efelé mutatnak a kutatási eredmények. Felmerül tehát a kérdés: miért van ez így. Egy nemzetközi kutatócsoport, melyet a Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet tudósai vezettek, most 1176 fogságban tartott fajt vizsgált meg, hogy kiderítse a választ. Ez az emlősök és madarak élettartamának nemi különbségeinek eddigi legátfogóbb elemzése – írja az IFLScience.

A szakértők megállapították, hogy a nőstény emlősök átlagosan 12 százalékkal tovább élnek, mint a hímek, a madarak esetében viszont más volt a helyzet: a hímek körülbelül 5 százalékkal tovább élnek, mint a nőstények.

Az egyik gyakori hipotézis, amely ezt a különbséget magyarázza, a heterogametikus nemi hipotézis. Az emlősöknél a nőstényeknek jellemzően két X kromoszómájuk van, míg a hímeknek egy X és egy Y (heterogametikus) kromoszómájuk. Korábbi kutatások bizonyítékot mutattak arra, hogy a két X kromoszóma megvédheti a nőstényeket a káros mutációktól és túlélési előnyt biztosíthat. A madaraknál azonban a nőstények a heterogametikus ivarúak. Az új tanulmány mögött álló csapat megállapította, hogy az emlősök 72 százaléka mutatott várható élettartamelőnyt a nőstényeknél, míg a madarak 68 százaléka hím előnyt – összhangban a fent említett hipotézissel.

Johanna Stärk, a tanulmány vezető szerzője szerint azonban vannak kivételek. Például sok ragadozó madárnál a nőstények nagyobbak és hosszabb életűek, mint a hímek. Tehát a nemi kromoszómák csak a teljes kép egy részét teszik ki. A kutatók ezért még mélyebbre ástak, és a szaporodási szokásokat kezdték el vizsgálni. A szexuális szelekció révén a hímek gyakran olyan tulajdonságokat fejlesztenek ki, amelyek fokozzák a sikerük valószínűségét a párzás során, de károsak lehetnek az élettartamukra: ilyenek például a rikító színek vagy a nagy testméret. A csapat észrevette, hogy az erős versennyel küzdő poligám emlősöknél a hímek általában korábban pusztulnak el, mint a nőstények, míg a madarak gyakran monogámok, kevesebb versennyel néznek szembe, és a hímek így hosszabb ideig élnek.

Általánosságban elmondható, hogy a poligámia és a méretbeli különbségek nagyobb előnyt jelentenek a nők számára.

A Science Advances szaklapban megjelent tanulmány azt is bizonyította, hogy az utódok nevelésében nagyobb szerepet játszó nem képviselői – emlősöknél ezek a nőstények – általában tovább élnek. Érdemes megjegyezni a kutatás kapcsán, hogy a vizsgált fajok mindegyike állatkertekben élt, amelyek védelmet nyújtanak a a zord éghajlattal, az éhezéssel és a ragadozókkal szemben is. Habár az állatkerti állatoknál a különbség csökkent, a vadon élő populációkban megfigyelt nőstény előny továbbra is megmaradt. Ez tükrözi azt, amit az embereknél is látunk, akiknek az esetében az orvostudomány sokat fejlődött, ahogy az életkörülmények is, ez azonban mégsem tudta megszüntetni az élettartambeli különbséget a két nem között.