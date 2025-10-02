Budapesten tartanak megemlékezést Jane Goodall tiszteletére

Közleményben emlékezett meg alapítójáról, Dr. Jane Goodallról a Jane Goodall Intézet. A világhírű természettudós 91 éves korában, egy, az Egyesült Államokban tartott előadássorozat során, természetes okból hunyt el.

10 fotó

„Dr. Goodall élete és munkássága nemcsak a csimpánzok és más fajok, hanem az emberiség és közös környezetünk megértésében is kitörölhetetlen nyomot hagyott. Számtalan emberben ébresztett kíváncsiságot, reményt és együttérzést szerte a világon, és kikövezte az utat sokak számára – különösen azoknak a fiataloknak, akik a jövő reménységét jelentették számára” – olvasható a szervezet közleményében.

A kutató 1934-ben született Londonban, és 26 évesen, az afrikai vadvilág iránti szenvedélyét követve jutott el a tanzániai Gombe Nemzeti Parkba, ahol forradalmi módon kezdte el tanulmányozni a vadon élő csimpánzokat.

Nem távoli megfigyelőként, hanem inkább szomszédként volt jelen élőhelyükön, az egyedeket pedig nem kódokkal, hanem nevekkel jelölte meg.

1960-ban felfedezte, hogy a csimpánzok szerszámokat készítenek és használnak, ami megrázta a tudományos világot, és átírta az emberi faj definícióját.

1977-ben megalapította a Jane Goodall Intézetet (JGI), amely folytatta a terepkutatást. Goodall idővel az állatok, a környezet, sőt egyes társadalmi ügyek szószólójává vált. 1991-ben létrehozta a Roots & Shoots nevű globális programot, amely közel 60 országban segíti a fiatalokat abban, hogy együttérző állampolgárokká és vezetőkké váljanak. Dr. Goodall az ENSZ békenagykövete és a Brit Birodalom lovagja volt.

A legendás primatológus egész életében aktív maradt, még élete végén is évente közel 300 napon át járta a világot ismeretterjesztő céllal. A kutatóval a 24.hu két alkalommal is beszélgethetett, egyszer 2020-ban, egy online eseményen, valamint 2023-ban, magyarországi látogatása során, emellett pedig egy 2016-os előadásáról is tudósított.

„A Jane Goodall Intézet hihetetlenül hálás minden támogatójának, partnerének és barátjának, különösen ebben a nehéz időszakban” – írja a Jane Goodall Intézet. A kutató tiszteletére október 5-én, 10:30-kor tartanak nyilvános megemlékezést Budapesten, a városmajori Jane Goodall-tölgynél, a Városmajori Szabadtéri Színpad, és a Városmajori Jézus Szíve-templom között.