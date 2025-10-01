91 éves korában meghalt Jane Goodall, világhírű brit etológus, antropológus és primatológus.

A Jane Goodall Intézet ma reggel, 2025. október 1-jén, szerdán értesült arról, hogy Dr. Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes okokból elhunyt. Az Egyesült Államokban tartott előadássorozatának részeként Kaliforniában tartózkodott

– tette közzé szerda este a Jane Goodall Intézet Facebook-oldala.

Jane Goodall elsősorban a csimpánzok viselkedésének kutatásával vált világhírűvé. Több mint hatvan éven át tanulmányozta a tanzániai Gombe Nemzeti Park csimpánzait, és elsőként bizonyította, hogy az emberszabásúak eszközöket használnak.

Munkájával forradalmasította az ember és az állatok kapcsolatáról alkotott tudományos képet.

Nemcsak kutató, hanem elkötelezett természetvédő is volt, aki globális programokat indított a környezet és az állatok védelméért. 1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

A 24.hu még 2023-ban készített interjút a legendás primatológussal az akkor megjelent könyve kapcsán, és a kutatónő üzent is magyaroknak. A klímaváltozás hatásai kapcsán Goodall akkor arról beszélt, hogy a nyugati világ kényelmében, a tengerszint-emelkedés által érintett szigetektől és a tanzániai dzsungelektől távol az ember nehezen hiszi el, hogy képes segíteni a bolygón. Goodall szerint ennek ellenére senki, még mi, magyarok sem feledkezhetünk meg róla, hogy mindennapi életük is hatásokkal jár.

Ha mindenki elkezd etikusan dönteni arról, hogy mit vásárol, mit eszik, mit visel, miként viselkedik az emberekkel és más állatokkal, akkor egy jobb világ felé indulhatunk el. A legfontosabb üzenetem mégis az, hogy ne adjuk fel a reményt, mert ha mind feladjuk, akkor elvesztünk

– mondta a 24.hu-nak a kutatónő, akinek képekben is összefoglaltuk az életét.