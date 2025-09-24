Krokodilevő dinoszaurusz csontjaira bukkantak

Egy friss tanulmány alapján új csúcsragadozót sikerült leírni egy argentínai dinoszaurusz-fosszília alapján – írja a The Independent. A lelet egyik különlegessége, hogy az ősi állat állkapcsában egy krokodilcsont volt.

Az új faj a Joaquinraptor casali nevet kapta, hossza 7 méter, tömege pedig több mint 1000 kilogramm volt.

Az állat 70 millió évvel ezelőtt Dél-Amerika csúcsragadozója lehetett, erős karokkal és hosszú karmokkal bírt, és egy megaraptor volt. Ezen csoport tagjai a földtörténet legfélelmetesebb szárazföldi ragadozói közé tartoztak.

Mivel nem maradt fenn tőlük teljes kövület, viszonylag hiányosak a velük kapcsolatos ismereteink. Rubén Martínez, a San Juan Boscó-i Patagóniai Nemzeti Egyetem munkatársa és kollégái szerint a megaraptorok morfológiájának és evolúciójának számos fontos aspektusa továbbra is homályos, a most bemutatott egyed azonban meglehetősen jó állapotban konzerválódott.

Az állat neve a publikáció egyik szerzőjének fiára, valamint a lelőhelyre, Valle Joaquínra utal, a leletek nemcsak egy új fajtól, hanem egy korábban ismeretlen nemtől maradtak fenn. A feltárás során a dinoszaurusz koponyájának, elülső és hátsó végtagjainak, bordáinak és csigolyáinak nagy részét megtalálták.

A Joaquinraptor casali az egyik legkésőbbi ismert megaraptor. Mint ismeretes, a nem madár dinoszauruszok nagyjából 66 millió éve pusztultak ki, a legelfogadottabb elmélet alapján egy aszteroida becsapódása miatt.

A jelek szerint a példány még nem volt kifejlett, nagyjából 19 éves lehetett. A környező üledék azt jelzi, hogy meleg, nedves árterületen élt, a szájában lévő krokodillábcsont pedig arra utal, hogy csúcsragadozó volt élőhelyén.