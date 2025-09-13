fügeallergiafügeallergiaégési sérülés
Tudomány

Másodfokú égést okozhat a füge

Getty Images
admin Bihari Dániel
2025. 09. 13. 09:58
Getty Images
A füge a klímaváltozás egyik nagy nyertesének tűnik Magyarországon, és, ahogy széles körben terjed, úgy sokasodnak a növény okozta allergiás esetek. Elég csak a leveleivel érintkezni, a bőrre kerülő anyag napfény hatására súlyosbodó tüneteket okoz: akár másodfokú, hólyagos égési sérüléseket.

Kollégám nyilván hobbi szinten, de magas színvonalon kertészkedik otthonában. Évekkel ezelőtt sokakhoz hasonlóan ő is ültetett fügét, az alapvetően mediterránnak ismert faj nála is jól érzi magát, az éghajlatváltozással átalakult körülmények miatt a termés kétszer is beérik egy évben. Agrármérnök végzettségének köszönhetően a kertjében nem ötletszerűen fojtogatják egymást a növények, a fügén ugyanúgy csattog a metszőolló, rendszeresen betakarítja a termést, mindeddig nincs ebben semmi különös. Csakhogy az idén, közvetlenül a szüret után

égési sérülésre emlékeztető tünetek jelentek meg a karján, a nyakán, minden olyan bőrfelületen, amely érintkezett a füge leveleivel. 

Persze közismert, hogy bizonyos növényi anyagok hatására előfordul ilyesmi, mégis egy nem várt helyről érkezett a „támadás”, a hirtelen jött (15 éve van meg a növény, eddig semmiféle gondot nem okozott) és egyre súlyosbodó panaszok azért mégiscsak felvetnek kérdéseket. A füge termesztése még csak mostanában terjed széles körben Magyarországon, kevés a tapasztalat, a szakirodalom ellenben nagyon jól ismeri a jelenséget, és immár hazánkban is fel-felbukkantak hasonló esetek.

Dr. Moric Krisztina allergológust, klinikai immunológust, fül-orr-gégészt, az Allergiaközpont orvosát kérdeztük, aki megerősítette:

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ezek voltak a ’45-ben kivégzett norvég kormányfő utolsó szavai
Zelenszkij: Lehet úgy reagálni egy orosz dróntámadásra, hogy a szövetségesek nem kapcsolódnak be a háborúba
Elszabadult a pokol két holland kisváros középiskoláiban, az összeset be kellett zárni elővigyázatosságból
15 kilós fogyása után Laky Zsuzsi bikiniben mutatta meg az alakját
Hadházy: Ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik