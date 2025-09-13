Másodfokú égést okozhat a füge

Kollégám nyilván hobbi szinten, de magas színvonalon kertészkedik otthonában. Évekkel ezelőtt sokakhoz hasonlóan ő is ültetett fügét, az alapvetően mediterránnak ismert faj nála is jól érzi magát, az éghajlatváltozással átalakult körülmények miatt a termés kétszer is beérik egy évben. Agrármérnök végzettségének köszönhetően a kertjében nem ötletszerűen fojtogatják egymást a növények, a fügén ugyanúgy csattog a metszőolló, rendszeresen betakarítja a termést, mindeddig nincs ebben semmi különös. Csakhogy az idén, közvetlenül a szüret után

égési sérülésre emlékeztető tünetek jelentek meg a karján, a nyakán, minden olyan bőrfelületen, amely érintkezett a füge leveleivel.

Persze közismert, hogy bizonyos növényi anyagok hatására előfordul ilyesmi, mégis egy nem várt helyről érkezett a „támadás”, a hirtelen jött (15 éve van meg a növény, eddig semmiféle gondot nem okozott) és egyre súlyosbodó panaszok azért mégiscsak felvetnek kérdéseket. A füge termesztése még csak mostanában terjed széles körben Magyarországon, kevés a tapasztalat, a szakirodalom ellenben nagyon jól ismeri a jelenséget, és immár hazánkban is fel-felbukkantak hasonló esetek.

Dr. Moric Krisztina allergológust, klinikai immunológust, fül-orr-gégészt, az Allergiaközpont orvosát kérdeztük, aki megerősítette: